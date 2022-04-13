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經濟制裁、久攻不下…俄侵烏戰爭 給了中國哪些教訓？

編譯張佑生／綜合報導
烏克蘭東部港市馬立波12日的空拍圖。（Getty Images）
烏克蘭東部港市馬立波12日的空拍圖。（Getty Images）

「美國之音」（VOA）報導，專家認為，中國正在從俄羅斯烏克蘭困難重重的戰爭中吸取教訓，以改進其作戰戰略，並為北京一旦攻擊自治的台灣時可能受到的經濟制裁做好準備。

他們說，中國可能也在更努力地尋求和平解決台灣問題的辦法。

自2月24日入侵烏克蘭以來，俄羅斯在烏克蘭遇到了比預期更強大的軍事抵抗，尤其是在街頭，西方主導的經濟制裁以及烏克蘭得到的境外軍援的力度也都超出了預期。

一些分析人士認為，中國官員正在尋找通過打擊台灣的通訊中心和主要政治機構來相對迅速地接管台灣的方法。他們說，中國要對160公里外的這個島嶼發動任何兩棲攻擊，將需要更多的後勤支持以及為支持入侵的媒體宣傳訊息。

擁有世界上第三大武裝力量的中國在軍事裝備和人員方面將與排名第21位的台灣競爭。

然而，一些專家說，俄羅斯遭受的挫折表明，中國發動任何攻擊都需要時間，這個時間可能超過中國準備好使用的時間。

美國傳統基金會的學者詹姆斯·傑伊·卡拉法諾(James Jay Carafano)在3月8日的一篇評論文章中表示：「如果北京想用武力占領台灣，它不會採取行動，除非它確信自己能夠速戰速決取得勝利」。

卡內基-清華全球政策中心高級研究員趙通(Tong Zhao)在波士頓WBUR廣播電台主辦的一次會議上表示，北京可能會重新校準它對國際社會對台灣發起的任何攻擊的反應的預期。

「中國對西方的反應感到非常驚訝，」趙通說。「我認為這表明，即使是俄羅斯專家……事先並不知道國際社會會對烏克蘭提供如此強大的支持。我認為中國的專家正開始重新評估這些戰略和政策」。

史丹佛大學弗里曼．斯波格里國際研究所研究員梅慧琳(Oriana Skylar Mastro)在WBUR的活動上發言時說，中國官員只準備要承受持續三到五年的「有限」經濟制裁。

與俄羅斯相比，中國在經濟穩定方面更依賴其他國家。聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)估計，中國是世界上最大的製成品出口國，從1978年到2020年，這些製成品占全球出口總量的14.7%。

烏克蘭 俄羅斯 北京

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