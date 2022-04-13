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曾主導「友俄」政策 德國總統被烏克蘭拒訪

編譯中心／綜合12日電

德國總統史坦麥爾原本打算拜訪烏克蘭，但因過去與俄國關係友好，被烏克蘭拒訪。此外，中央社報導，一名消息人士告訴法新社，德國聯合政府代表團今天出訪烏克蘭，這讓德國總理蕭茲（Olaf Scholz）面臨日益沉重壓力，要求他效仿其他西方領導人，親自前往基輔表示支持。

德國總統史坦麥爾今天出訪華沙，感謝波蘭為烏克蘭難民的付出。俄國入侵烏克蘭一個半月以來，波蘭已經接納了260萬名的難民。

史坦麥爾會晤波蘭總統杜達後透露，他原本打算與波蘭和立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞等波羅的海國家總統一起訪問烏克蘭首都基輔，向烏克蘭表達歐洲的強烈支持。

不過，他承認「自己想去，但得知基輔不希望他去」。

「畫報」（Das Bild）等德國媒體盛傳，由於史坦麥爾過去與俄國關係友好，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）因此拒絕他訪問。

史坦麥爾出任總統前，曾當過前總理施若德（Gerhard Schröder）的辦公室主任，梅克爾（Angela Merkel）執政時也擔任過兩任外長，主導對俄政策將近15年。

史坦麥爾任內主張與俄羅斯保持對話，稱俄國是「不可或缺的夥伴」。即便俄國2014年併吞烏克蘭的克里米亞半島（Crimea），他仍不顧波蘭、烏克蘭等國的警告，全力推動北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2），造成德國與東歐國家關係緊張。

不過，史坦麥爾近年已改變立場。今年2月，他在連任總統的就職演說要求俄國普亭（Vladimir Putin）「解開烏克蘭頸子上的枷鎖」，從烏克蘭邊境撤軍，指世界上沒有一個國家有權毀掉烏克蘭的自決和獨立。

上周，他坦承自己當年錯估情勢，並嚴厲批評普亭「為了帝國大夢和妄想，徹底毀掉俄國的經濟、政治和道德」。

德國大報「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）評論說，烏克蘭拒絕史坦麥爾訪問，可見德國聲望在東歐下滑的程度；北溪2號管線將永沉波羅的海海底，成了施若德和梅克爾政府錯誤的紀念碑。

烏克蘭 德國 俄國

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