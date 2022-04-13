我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧慘摔被罵翻 朱易「唯一保送」北大又讓網友怒了

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

俄軍囚禁25烏克蘭女子當性奴、包括未成年 9人因此懷孕

編譯中心／綜合12日電
抗議俄軍在烏克蘭布查大屠殺，民眾在倫敦高舉標語示威。（路透）
抗議俄軍在烏克蘭布查大屠殺，民眾在倫敦高舉標語示威。（路透）

烏俄戰爭造成大量民眾死傷或流離失所，其中西北部城鎮布查更傳出屠殺平民的殘忍行為。據紐約時報報導，烏克蘭人權監察員表示記錄到俄軍在布查和其他地方實施性暴力行為，包括一起將婦女和女孩關在地下室25天的案件，有9名女性更因此懷孕。

紐時報導，監察員丹尼索娃（Lyudmyla Denisova）指出，調查人員在布查等地發現很多女子遭到俄軍性侵，包括25名14至24歲的女子被囚禁在一間地牢25天，其中9名受害者已經懷孕。丹尼索娃表示，強姦婦女顯示俄軍以性暴力作為戰爭武器，她並敦促聯合國人權委員會考慮俄國在烏克蘭犯下戰爭罪行的事實。

BBC也訪問一名住在首都基輔附近的50歲女子，她表示丈夫被槍殺、自己被一名車臣軍人強姦，後來另一批俄兵到來「拯救她」免受更多凌辱。這批俄軍在她家逗留幾天後離去，之後她發現毒品和威而鋼。

烏俄戰爭造成大量民眾死傷或流離失所，其中西北部城鎮布查更傳出屠殺平民的殘忍行為。...
烏俄戰爭造成大量民眾死傷或流離失所，其中西北部城鎮布查更傳出屠殺平民的殘忍行為。據紐約時報報導，烏克蘭人權監察員表示記錄到俄羅斯軍隊在布查和其他地方實施性暴力行為，包括一起將婦女和女孩關在地下室25天的案件。（取材自推特）

此外，烏克蘭總統澤倫斯基今天透過視訊告訴立陶宛國會議員，調查人員已收到俄軍犯下「數百起性侵案」通報，包括性侵幼童、嬰兒，這些案件發生在俄軍先前占領地區。

布查鎮長費德魯克（Anatoliy Fedoruk）今天也表示，當局迄今發現403具屍體，據信他們是在俄軍占領期間遭殺害，且屍體數量持續增加。費德魯克也在簡報時指稱，在俄軍上月底撤離後，居民要返回布查鎮仍為時過早。

布查 性侵 烏克蘭

上一則

英相因「派對門」遭罰 繳清罰金拒下台 能否留任就看5月地選

下一則

經濟制裁、久攻不下…俄侵烏戰爭 給了中國哪些教訓？

延伸閱讀

普亭堅稱不得不出兵攻烏 自認將實現目標

普亭堅稱不得不出兵攻烏 自認將實現目標
烏總統立陶宛國會演說 籲歐盟快制裁俄石油和銀行

烏總統立陶宛國會演說 籲歐盟快制裁俄石油和銀行
西方制裁莫斯科 專家：打不垮俄軍侵烏財源

西方制裁莫斯科 專家：打不垮俄軍侵烏財源
俄軍戰車損失慘重 專家分析原因

俄軍戰車損失慘重 專家分析原因

熱門新聞

烏俄戰爭造成大量民眾死傷或流離失所，其中西北部城鎮布查更傳出屠殺平民的殘忍行為。據紐約時報報導，烏克蘭人權監察員表示記錄到俄羅斯軍隊在布查和其他地方實施性暴力行為，包括一起將婦女和女孩關在地下室25天的案件。取材自推特

將一群女性關在地下室25天 俄軍性暴力造成9人懷孕

2022-04-12 00:43
南韓首爾鷺梁津水產市場裡販賣的俄羅斯進口帝王蟹。 路透

俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？

2022-04-09 11:33
巴西男模烏索擁9妻，最近其中一名老婆因懷念懷念「一夫一妻制」跟他提離婚。（取材自Instagram）

巴西男模擁9妻「被1老婆休夫」 發願再娶湊滿10人

2022-04-06 17:58
以色列新研究指出，第四劑輝瑞疫苗效力在四周後開始遞減，八周後幾乎消失殆盡。（歐新社）

以色列研究：第4劑輝瑞效力只有4周 8周後幾乎消失

2022-04-05 22:56
阿南德與他的父親、妹妹合影。 (取材自阿南德YouTube)

印度神童暴紅 揭「預言經濟學」背後真相

2022-04-12 02:00
俄國總統普亭19歲私生女路易莎．羅佐娃Luiza Rozova。(圖截取自羅佐娃臉書)

普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬

2022-04-08 09:22

超人氣

更多 >
影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多
紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕
中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億
紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查