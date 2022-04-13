俄軍囚禁25烏克蘭女子當性奴、包括未成年 9人因此懷孕

抗議俄軍在烏克蘭布查大屠殺，民眾在倫敦高舉標語示威。（路透）

烏俄戰爭造成大量民眾死傷或流離失所，其中西北部城鎮布查 更傳出屠殺平民的殘忍行為。據紐約時報報導，烏克蘭 人權監察員表示記錄到俄軍在布查和其他地方實施性暴力行為，包括一起將婦女和女孩關在地下室25天的案件，有9名女性更因此懷孕。

紐時報導，監察員丹尼索娃（Lyudmyla Denisova）指出，調查人員在布查等地發現很多女子遭到俄軍性侵 ，包括25名14至24歲的女子被囚禁在一間地牢25天，其中9名受害者已經懷孕。丹尼索娃表示，強姦婦女顯示俄軍以性暴力作為戰爭武器，她並敦促聯合國人權委員會考慮俄國在烏克蘭犯下戰爭罪行的事實。

BBC也訪問一名住在首都基輔附近的50歲女子，她表示丈夫被槍殺、自己被一名車臣軍人強姦，後來另一批俄兵到來「拯救她」免受更多凌辱。這批俄軍在她家逗留幾天後離去，之後她發現毒品和威而鋼。

烏俄戰爭造成大量民眾死傷或流離失所，其中西北部城鎮布查更傳出屠殺平民的殘忍行為。據紐約時報報導，烏克蘭人權監察員表示記錄到俄羅斯軍隊在布查和其他地方實施性暴力行為，包括一起將婦女和女孩關在地下室25天的案件。（取材自推特）

此外，烏克蘭總統澤倫斯基今天透過視訊告訴立陶宛國會議員，調查人員已收到俄軍犯下「數百起性侵案」通報，包括性侵幼童、嬰兒，這些案件發生在俄軍先前占領地區。

布查鎮長費德魯克（Anatoliy Fedoruk）今天也表示，當局迄今發現403具屍體，據信他們是在俄軍占領期間遭殺害，且屍體數量持續增加。費德魯克也在簡報時指稱，在俄軍上月底撤離後，居民要返回布查鎮仍為時過早。