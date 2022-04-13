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被俄國列2號暗殺目標 烏第一夫人堅強：開戰後就沒見過丈夫

編譯中心／綜合12日電
烏克蘭總統澤倫斯基（右）在今年2月14日情人節當天，送花給他的妻子澤倫絲卡（左）。不過兩人自從俄國入侵烏克蘭後，就被迫分開。（路透資料照片）
烏克蘭總統澤倫斯基（右）在今年2月14日情人節當天，送花給他的妻子澤倫絲卡（左）。不過兩人自從俄國入侵烏克蘭後，就被迫分開。（路透資料照片）

俄羅斯入侵烏克蘭至今已47天，烏克蘭總統澤倫斯基的妻子歐倫娜•澤倫絲卡（Olena Zelenska）近日接受媒體訪問，提到開戰後的心境，她表示在戰爭爆發初期根本就無法理解所發生的一切。她也表示，戰爭爆發後就沒再見到丈夫了。

澤倫絲卡近日接受雜誌「Vogue」訪問，提到開戰五周以來的生活狀況。她說開戰前夕是一個再正常不過的工作日和晚上，孩子們放學回來、她處理日常家務，儘管到處都在談論俄羅斯可能入侵，「但直到最後一刻，人們都無法相信這會發生……發生在21世紀？ 發生在現代世界？」

2月24日開戰當天凌晨，澤倫絲卡被一個「砰」的聲響吵醒，「我沒有立即意識到那是爆炸聲，然後我發現丈夫更早醒來，已經在穿西裝了」「他沒有多解釋，只說了一句『開始了』。」

澤倫斯基向她說：「我之後再告訴妳。先把必要品和文件收齊，以防萬一。」這是她最後一次與丈夫面對面談話。澤倫絲卡目前獨自照顧17歲女兒和9歲兒子，只能利用電話和丈夫互道平安。

在戰爭初期，澤倫斯基就在影片中說到，自己是俄羅斯暗殺的1號目標，而家人是2號。但他堅持待在基輔，妻小也都在烏克蘭境內。澤倫絲卡近日也接受CNN記者的郵件專訪，其中記者問到：「據報導，妳是俄軍的第二大目標，僅次於妳丈夫。面對這樣的危險，妳是如何保持決心的？」

對此她回應：「對烏克蘭來說，每個人都是俄軍的目標。」並表示「我們當中任何一個人受到折磨、性侵或殺害時，我們會覺得自己在遭受折磨、性侵或殺害」。她也說，「重要的是我們的戰爭不會成為『習慣』，這樣我們的受害者就不會成為統計數據。這就是為什麼我通過外國媒體與人們溝通。不要習慣於我們的悲痛！」

•烏財長向國際求援數百億

另據金融時報報導，基輔經濟學院統計指出，俄國入侵烏克蘭已造成烏國6000億美元經濟損失。烏國財政部長馬欽柯呼籲國際立即提供數百億美元財政援助，他說，「我們在極大壓力中，財政狀況非常糟糕，現在這是攸關我國存亡的問題」。

烏國3月的政府支出已超過所得逾27億美元，預料4、5月該落差將擴大到每月50億至70億美元。烏克蘭2021年國內生產總值（GDP）為1640億美元，但目前所得僅略高於戰前水準的一半。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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