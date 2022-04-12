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普亭是他女兒教父 親俄烏國政客遭逮「狼狽模樣曝」

編譯張君堯／即時報導
烏克蘭安全部門宣布逮捕俄羅斯總統普亭在烏克蘭最親密的盟友、寡頭和反對派政治家梅維楚克，並將之稱為「閃電般快速且危險的行動」。(路透)
烏克蘭安全部門宣布逮捕俄羅斯總統普亭在烏克蘭最親密的盟友、寡頭和反對派政治家梅維楚克，並將之稱為「閃電般快速且危險的行動」。(路透)

烏克蘭安全部門宣布逮捕俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在烏克蘭最親密的盟友、寡頭和反對派政治家梅維楚克（Viktor Medvedchuk），並將之稱為「閃電般快速且危險的行動」。

衛報報導，在俄羅斯入侵烏克蘭幾天後，梅維楚克便被以叛國罪起訴，但他仍從家中逃脫，如今被捕的消息首先由總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）宣布，他在社群媒體上發布一張梅維楚克的照片，只見他衣冠不整、戴著手銬，模樣相當狼狽。

澤倫斯基指出「烏克蘭安全部門展開一項特別行動，做得好！」，並建議用梅維楚克換取俄羅斯關押的烏克蘭戰俘。據悉，梅維楚克是因親俄而變得富有，普亭更是他小女兒的教父，今年1月，美國對他和其他3名莫斯科當局支持的烏克蘭政客實施制裁，指控他們參與在俄羅斯入侵後建立合作政府的陰謀。

梅維楚克遭到抓捕的消息據稱引發克里姆林宮的憤怒，普亭更一度誓言要「回應」所謂的政治迫害。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）不願對此發表評論，並告訴俄羅斯記者該消息需要先進行審查。

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