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普亭堅稱不得不出兵攻烏 自認將實現目標

中央社俄羅斯阿穆爾區12日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。美聯社
俄羅斯總統普亭。美聯社

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天表示，莫斯科在烏克蘭的軍事行動無疑將達成他口中的「崇高」目標，並稱在烏克蘭的俄軍勇敢、有效率，且使用的是最新式武器。

數家俄國新聞通訊社報導，普亭在俄國遠東阿穆爾地區（Amur）東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）的頒獎典禮上還說，為了保護俄羅斯，莫斯科除了發起軍事行動外別無選擇，與烏克蘭反俄勢力的衝突無可避免。

普亭宣稱俄國軍事行動「目標極其清楚且崇高」，主要是為了拯救烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區的人民。當地親俄分離主義分子自2014年起一直在對抗烏克蘭部隊。

普亭說：「我們一方面是在助人和救人，另一方面是在採取行動，確保俄國本身的安全。我們顯然別無選擇，這是正確的決定。」

根據塔斯社（TASS），普亭還宣稱，在烏克蘭實行莫斯科軍事行動的俄軍勇敢又有效率，並使用最新式的武器。

俄國2月24日派出數以萬計的軍人入侵烏克蘭，從事俄方口中的特殊軍事行動，以削弱鄰國烏克蘭的軍事能力、根除俄方眼中當地危險的民族主義者。數以百萬計的烏克蘭人被迫逃離母國。

烏克蘭部隊頑強抵抗來犯的俄軍；西方國家也對俄國祭出廣泛制裁，努力施壓俄國撤軍。

普亭今天警告西方，孤立莫斯科的企圖終將失敗，並舉蘇聯太空計畫證明俄國能在艱難情況下達成可觀成就。

蘇聯太空人加加林（Yuri Gagarin）在61年前的今天成為進入太空的第一人，普亭表示，當年有全面制裁和徹底孤立，蘇聯仍領先全球前進太空。

普亭表示：「我們不打算被孤立。在現代世界不可能嚴格孤立任何國家，尤其是像俄國這樣一個大國。」

普亭今天與盟邦白俄羅斯的總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）一同前往東方太空發射場。根據俄國國家電視台，魯卡申柯說：「我們到底為什麼這麼擔心這些制裁呢？」

魯卡申柯曾堅稱白俄羅斯必須參與解決烏克蘭衝突的談判，還說白俄被貼上「侵略者幫凶」的標籤，這不公平。然而，歐洲聯盟（EU）、美國和其他國家已將白俄羅斯納入對俄羅斯實施的全面制裁計畫中。

烏克蘭 俄國 普亭

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