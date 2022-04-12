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西方制裁莫斯科 專家：打不垮俄軍侵烏財源

中央社倫敦12日綜合外電報導
西方制裁俄羅斯，試圖削弱俄軍侵略烏克蘭的能力，但國防和經濟專家指出，俄國仍負擔得起與烏克蘭長久作戰；比起財務成本，人員傷亡與兵力輪調需求等挑戰更加緊迫。美聯社
西方制裁俄羅斯，試圖削弱俄軍侵略烏克蘭的能力，但國防和經濟專家指出，俄國仍負擔得起與烏克蘭長久作戰；比起財務成本，人員傷亡與兵力輪調需求等挑戰更加緊迫。美聯社

西方制裁俄羅斯，試圖削弱俄軍侵略烏克蘭的能力，但國防和經濟專家指出，俄國仍負擔得起與烏克蘭長久作戰；比起財務成本，人員傷亡與兵力輪調需求等挑戰更加緊迫。

路透社報導，莫斯科當局之前無法攻破烏克蘭首都基輔（Kyiv）防線，如今轉而聚焦烏東頓巴斯地區（Donbas），戰爭進入新階段。

與此同時，俄軍侵略行動也推升俄國出口的石油、天然氣、穀物價格，這筆意外之財大可用於資助俄方所謂的「特別軍事行動」。

世界銀行（World Bank）預估，西方制裁預料會使俄國今年經濟萎縮逾11%，但俄國能源出口收入其實正在增加。俄國財政部5日表示，由於油價維持在每桶約100美元高點，莫斯科預期光是4月分就能靠出售能源多賺96億美元。

瑞典國防研究院（Swedish Defence Research Agency）資深分析家諾貝里（Johan Norberg）說：「制裁短期內不會影響這場戰爭，因為俄軍靠的是以前打造的武器和已經訓練好的軍人來打仗。」

然而俄國軍事機器無疑已蒙受巨大且代價高昂打擊。

一名美國國防高官匿名表示，美方評估俄國在入侵烏克蘭期間，已損失大約15%至20%戰鬥力，包括戰車、裝甲車、砲兵系統、戰機和轟炸機、直升機，以及地對空飛彈和彈道飛彈。

各界密切關注的軍事部落格Oryx基於可驗證目視證據來評估俄烏雙方損失，據Oryx表示，截至4月12日俄方已損失至少2770件軍事裝備，包括至少476輛被摧毀、受損、棄置或奪走的戰車。

倫敦「國際戰略研究所」（IISS）成員米歇爾（Yohann Michel）說，這比北大西洋公約組織（NATO）成員國法國（222輛）和英國（227輛）合計的戰車武力還要多。

依據國際戰略研究所數據，俄國在戰前約有3000輛戰車，現在還不會不夠用。但專家說若干俄國戰車可能很老舊、狀況不佳，或是留下來提供備分零件，所以能有效作戰的戰車數量其實更少。

倫敦智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）俄軍專家布爾格（Mathieu Boulegue）表示，俄軍至今仍不拿出他們不願損失的最新式武器，而是高度仰賴大量且比較無關緊要的蘇聯時期硬體。

布爾格還說，俄國若要讓裝備恢復到戰前水準，可能得花「至少10年或20年」，且這項任務受到多項因素攪局，包括設計和創新挑戰、貪腐、國防企業負債，以及因制裁無法取得西方微電子裝置等。

倫敦智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）副研究員康諾里（Richard Connolly）則提到，俄國未來必須增加軍事支出，原因除了跟烏克蘭作戰，還有跟北約關係更趨緊繃。北約已增派數以千計兵力至東歐。

康諾里表示，目前俄國國防支出占國內生產毛額（GDP）4%左右，未來幾年可能劇增翻倍。他還說，俄國百姓會感受到衝擊，但國家可以充裕應付戰爭支出，即使經濟陷入衰退也一樣，且俄國如有必要，可以徵用國有公司燃料等資源。

康諾里表示，俄軍更緊迫的問題是傷亡人數，以及很難維持一場涉及多達15萬兵力的戰爭。

俄國目前為止只承認有1351名軍人陣亡、3825人受傷，但烏克蘭和西方政府認為的死傷人數多得多。俄國陸軍和空降部隊合計約32萬5000人。

康諾里說，俄國最終可能得採取不受歡迎的政治決定，亦即徵用後備軍人。國際戰略研究所估計，俄國50歲以下且過去5年內曾服役男子約200萬人。

康諾里表示：「如果你已經把15萬人投入烏克蘭，就是把當前一半有效陸軍投入作戰行動，而且許多部隊已經承受重大損失。…所以他們必須替換輪調，基本上，他們會動用到整個陸軍。」

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