我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：疫情下幼童缺乏基本技能 不會綁鞋帶、開瓶蓋

光天化日又見砸車窗 布魯克林8大道十幾輛遭殃

俄軍戰車損失慘重 專家分析原因

編譯李京倫／報導
烏克蘭工人11日把基輔附近一輛被毀的俄軍戰車放上拖車平台。（美聯社）
烏克蘭工人11日把基輔附近一輛被毀的俄軍戰車放上拖車平台。（美聯社）

俄軍2月24日入侵烏克蘭以來，損失數百輛戰車。BBC報導，軍事專家指出，原因是西方國家給烏克蘭先進的反戰車武器，以及俄軍使用戰車方式不當。

烏軍說，俄國損失超過680輛戰車。計算俄軍在烏克蘭損失的軍事情報部落格Oryx說，俄軍損失超過460輛戰車和超過2000輛其他種類裝甲車。根據美國智庫蘭德公司和英國智庫國際戰略研究所的資料，俄軍侵烏前約有2700輛主戰車。

俄烏戰爭爆發以來，美國至少提供4000枚標槍反戰車飛彈給烏克蘭，英國則至少提供3600枚NLAW反戰車飛彈。標槍會在戰車最脆弱之處、也就是上方爆炸。NLAW則會在相對脆弱的戰車旋轉槍架上方爆炸。

另外，專家認為俄國的戰術有問題。俄軍主要透過「營戰術群」打仗，這是自給自足的戰鬥單位，由戰車、步兵和火砲組成，通常包含大量裝甲車，但步兵相對少。

英國聖安德魯斯大學戰略研究教授歐布萊恩（Phillips O'Brien）說：「俄國能動用的軍隊相當少，所以要用營戰術群這種火力強大的戰鬥單位來作戰。營戰術群的宗旨是以強大火力快速進攻，但如果裝甲車隊遇襲，沒有足夠多的步兵來保護和反擊。」

歐布萊恩說，俄軍沒有在戰爭一開始取得空中優勢，無法在空中巡邏偵測烏軍動態，所以烏軍很容易能伏擊俄軍戰車車隊。

烏克蘭 英國 俄國

上一則

北約軍委會主席：是否加入北約 取決於芬蘭瑞典的決定

下一則

2.6萬多南韓人疑似反覆感染新冠病毒

延伸閱讀

「烏」雲密布 烏克蘭防空系統被炸毀 俄軍前進頓巴斯

「烏」雲密布 烏克蘭防空系統被炸毀 俄軍前進頓巴斯
「鐵拳博士」團結人心 基輔拳王市長變身戰時領袖

「鐵拳博士」團結人心 基輔拳王市長變身戰時領袖
烏俄會談畫紅線 澤倫斯基：不承認克里米亞屬俄

烏俄會談畫紅線 澤倫斯基：不承認克里米亞屬俄
歐盟禁俄石油？德仍遲疑不決 OPEC表態「拒絕增產」

歐盟禁俄石油？德仍遲疑不決 OPEC表態「拒絕增產」

熱門新聞

南韓首爾鷺梁津水產市場裡販賣的俄羅斯進口帝王蟹。 路透

俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？

2022-04-09 11:33
遭俄軍殺害的女村長(左)、兒子(左)，及丈夫(中)生前照片。(取自推特)

烏克蘭小鎮女村長拒投降 一家三口被俄軍凌虐後處決

2022-04-04 22:23
巴西男模烏索擁9妻，最近其中一名老婆因懷念懷念「一夫一妻制」跟他提離婚。（取材自Instagram）

巴西男模擁9妻「被1老婆休夫」 發願再娶湊滿10人

2022-04-06 17:58
以色列新研究指出，第四劑輝瑞疫苗效力在四周後開始遞減，八周後幾乎消失殆盡。（歐新社）

以色列研究：第4劑輝瑞效力只有4周 8周後幾乎消失

2022-04-05 22:56
62歲微軟前副總裁湯普森退休後義務駕車接送烏克蘭難民前往避難處，單趟車程最遠一千多公里，只為讓離鄉背井的難民有個安身立命處。（取材自linkedin）

62歲微軟退休副總裁 烏克蘭邊境千里駕車接送難民

2022-04-05 22:37
俄國總統普亭19歲私生女路易莎．羅佐娃Luiza Rozova。(圖截取自羅佐娃臉書)

普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬

2022-04-08 09:22

超人氣

更多 >
上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是

上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是
玄彬孫藝真高清婚禮照曝光 粉絲讚嘆美到超越偶像劇

玄彬孫藝真高清婚禮照曝光 粉絲讚嘆美到超越偶像劇
上海封城面臨斷糧危機 彭于晏住378萬美元豪宅曝食材

上海封城面臨斷糧危機 彭于晏住378萬美元豪宅曝食材
眾院議長波洛西推特報平安 將解隔離 亞洲行備受關注

眾院議長波洛西推特報平安 將解隔離 亞洲行備受關注
上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？

上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？