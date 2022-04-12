俄軍戰車損失慘重 專家分析原因

烏克蘭工人11日把基輔附近一輛被毀的俄軍戰車放上拖車平台。（美聯社）

俄軍2月24日入侵烏克蘭 以來，損失數百輛戰車。BBC報導，軍事專家指出，原因是西方國家給烏克蘭先進的反戰車武器，以及俄軍使用戰車方式不當。

烏軍說，俄國 損失超過680輛戰車。計算俄軍在烏克蘭損失的軍事情報部落格Oryx說，俄軍損失超過460輛戰車和超過2000輛其他種類裝甲車。根據美國智庫蘭德公司和英國 智庫國際戰略研究所的資料，俄軍侵烏前約有2700輛主戰車。

俄烏戰爭爆發以來，美國至少提供4000枚標槍反戰車飛彈給烏克蘭，英國則至少提供3600枚NLAW反戰車飛彈。標槍會在戰車最脆弱之處、也就是上方爆炸。NLAW則會在相對脆弱的戰車旋轉槍架上方爆炸。

另外，專家認為俄國的戰術有問題。俄軍主要透過「營戰術群」打仗，這是自給自足的戰鬥單位，由戰車、步兵和火砲組成，通常包含大量裝甲車，但步兵相對少。

英國聖安德魯斯大學戰略研究教授歐布萊恩（Phillips O'Brien）說：「俄國能動用的軍隊相當少，所以要用營戰術群這種火力強大的戰鬥單位來作戰。營戰術群的宗旨是以強大火力快速進攻，但如果裝甲車隊遇襲，沒有足夠多的步兵來保護和反擊。」

歐布萊恩說，俄軍沒有在戰爭一開始取得空中優勢，無法在空中巡邏偵測烏軍動態，所以烏軍很容易能伏擊俄軍戰車車隊。