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芬蘭瑞典傳「最快今夏加入北約」 凸顯俄巨大戰略錯誤

編譯中心／綜合11日電

受到俄羅斯侵略烏克蘭的影響，英媒10日引述消息人士稱，瑞典和芬蘭打算今年夏天申請加入北約組織，進一步凸顯俄國揮軍入侵烏國是「一項重大戰略失誤」。

英國「泰晤士報」引述美國一名官員指，瑞典和芬蘭參加了上週的北約外長會談，這兩國的北約成員國資格問題成為北約外長會等多個會議的主題。

報導指出，預計芬蘭6月提交申請，瑞典將緊隨其後，最快在夏天準備加入北約。有歐洲外交官稱，如兩國加入北約，將擴大北約的能力，特別是在蒐集情報和加強空軍方面。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國務院高層官員說，這樣的討論凸顯俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭只是掀起壯大北約的議題，並讓北約變得更加團結，與普亭在戰前陳述的目標正好相反，俄羅斯是犯下「重大戰略失誤」。

對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表達反對立場，並警告芬蘭、瑞典不要加入北約，稱此舉不會給歐洲帶來穩定。

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）9日表示，在俄羅斯入侵烏克蘭後，芬蘭將於6月底決定是否申請加入北約，「芬蘭政府將會進行非常仔細的討論」；瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）3月底受訪時也提到，瑞典不排除加入北約的可能性。

瑞典官員告訴CNN，瑞典正在進行安全政策分析，將在5月底前完成，政府預計將在分析報告完成後宣布瑞典立場。他們說，瑞典將在近期公布國家立場，端視鄰國芬蘭何時公布。

瑞典 俄羅斯 烏克蘭

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