「別再馬克宏」 烏克蘭網友造新詞 狠酸法國無作為

俄烏戰爭發生後，烏克蘭網友創造出許多新的戰時詞彙，「別再馬克宏」就是其中之一。圖為馬克宏在G7會議上發表演說。(歐新社資料照片)

俄烏戰爭爆發至今法國總統馬克宏 多次與俄國總統普亭對話卻無法阻止暴行，烏克蘭 網友以馬克宏創造新動詞，諷刺表現得極度擔憂、實際上卻毫無動作的行為，並呼籲強權「別再馬克宏」。相對法國被轟挺俄無作為，德國 軍火商願提供豹1型重型坦克給烏克蘭，德國外長也強調烏克蘭需要重型武器才能抵抗俄軍。

巴黎人報（Le Parisien）報導，俄烏戰爭發生後，烏克蘭網友創造出許多新的戰時詞彙，其中一個充滿諷刺意味的新動詞是macronete，翻譯為「馬克宏」（macroner）。依照Telegram上的定義，意思就是「對局勢展現出極度擔憂，事實上卻什麼也不做」。

據報導，烏克蘭網路上最近流傳的說法就是「別再馬克宏了！」同時，烏克蘭對法國的批評逐漸增加，認為法國為了換取和平，不惜與莫斯科妥協。烏克蘭網民大酸，「我們不記得他實際上幫助過什麼。只記得他在艾里賽宮（Elysee）裡看來令人擔憂的照片」，指的是馬克宏（Emmanuel Macron）日前身著牛仔褲、帽T，蓄鬍渣工作的照片。

中央社報導，相對法國被轟挺俄無作為，德國軍火商萊茵金屬公司（Rheinmetall）執行長派培格（Armin Papperger）表示願意提供烏克蘭50輛從其他國家退役的豹1型坦克，最快6周內就可交貨。

除了主力戰車，萊茵金屬公司還打算提供50至60輛退役的黃鼠狼（Marder）輕戰車給烏克蘭。

無獨有偶，斯洛伐克也考慮把前蘇聯建造的米格29戰鬥機提供給烏克蘭使用。

西方國家為烏克蘭供應的武器不斷增加，不過先前有關提供米格29戰機的討論沒有下文，因為有人認為這種武器的風險過高，會使俄羅斯和北大西洋公約組織（NATO）的緊張升高。

不過斯洛伐克總理赫格表示，如果能夠獲得保衛其領空的替代方案，斯洛伐克將考慮向烏克蘭提供前蘇聯製造的米格-29戰鬥機。