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「別再馬克宏」 烏克蘭網友造新詞 狠酸法國無作為

編譯中心／綜合11日電
俄烏戰爭發生後，烏克蘭網友創造出許多新的戰時詞彙，「別再馬克宏」就是其中之一。圖為馬克宏在G7會議上發表演說。(歐新社資料照片)
俄烏戰爭發生後，烏克蘭網友創造出許多新的戰時詞彙，「別再馬克宏」就是其中之一。圖為馬克宏在G7會議上發表演說。(歐新社資料照片)

俄烏戰爭爆發至今法國總統馬克宏多次與俄國總統普亭對話卻無法阻止暴行，烏克蘭網友以馬克宏創造新動詞，諷刺表現得極度擔憂、實際上卻毫無動作的行為，並呼籲強權「別再馬克宏」。相對法國被轟挺俄無作為，德國軍火商願提供豹1型重型坦克給烏克蘭，德國外長也強調烏克蘭需要重型武器才能抵抗俄軍。

巴黎人報（Le Parisien）報導，俄烏戰爭發生後，烏克蘭網友創造出許多新的戰時詞彙，其中一個充滿諷刺意味的新動詞是macronete，翻譯為「馬克宏」（macroner）。依照Telegram上的定義，意思就是「對局勢展現出極度擔憂，事實上卻什麼也不做」。

據報導，烏克蘭網路上最近流傳的說法就是「別再馬克宏了！」同時，烏克蘭對法國的批評逐漸增加，認為法國為了換取和平，不惜與莫斯科妥協。烏克蘭網民大酸，「我們不記得他實際上幫助過什麼。只記得他在艾里賽宮（Elysee）裡看來令人擔憂的照片」，指的是馬克宏（Emmanuel Macron）日前身著牛仔褲、帽T，蓄鬍渣工作的照片。

中央社報導，相對法國被轟挺俄無作為，德國軍火商萊茵金屬公司（Rheinmetall）執行長派培格（Armin Papperger）表示願意提供烏克蘭50輛從其他國家退役的豹1型坦克，最快6周內就可交貨。

除了主力戰車，萊茵金屬公司還打算提供50至60輛退役的黃鼠狼（Marder）輕戰車給烏克蘭。

無獨有偶，斯洛伐克也考慮把前蘇聯建造的米格29戰鬥機提供給烏克蘭使用。

西方國家為烏克蘭供應的武器不斷增加，不過先前有關提供米格29戰機的討論沒有下文，因為有人認為這種武器的風險過高，會使俄羅斯和北大西洋公約組織（NATO）的緊張升高。

不過斯洛伐克總理赫格表示，如果能夠獲得保衛其領空的替代方案，斯洛伐克將考慮向烏克蘭提供前蘇聯製造的米格-29戰鬥機。

烏克蘭 馬克宏 德國

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