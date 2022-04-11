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與俄會談畫紅線 澤倫斯基：不承認克里米亞屬俄

編譯郭宣含／綜合11日電
澤倫斯基接受採訪時說，俄軍接下來可能會使用化武。(路透) UKRAINE-CRISIS/ZELENSKIY-CHEMICALWEAPONS:Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy speaks during an address where he says that Russian forces could use chemical weapons in Ukraine, in Kyiv Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy speaks during an address where he says that Russian forces could use chemical weapons in Ukraine, in Kyiv, Ukraine, April 11, 2022 in this still image taken from video. Ukrainian Presidential Press Service/via Reuters TV/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
澤倫斯基接受採訪時說，俄軍接下來可能會使用化武。(路透) UKRAINE-CRISIS/ZELENSKIY-CHEMICALWEAPONS:Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy speaks during an address where he says that Russian forces could use chemical weapons in Ukraine, in Kyiv Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy speaks during an address where he says that Russian forces could use chemical weapons in Ukraine, in Kyiv, Ukraine, April 11, 2022 in this still image taken from video. Ukrainian Presidential Press Service/via Reuters TV/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)10日接受「哥倫比亞廣播公司新聞網」(CBS News)訪問，他表示若和俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)舉行和平會談，其中一條紅線就是逼烏克蘭承認克里米亞屬於俄國，他也批北約(NATO)懦弱，稱北約外交讓他的國家遭毀；澤倫斯基11日敦促南韓提供武器。

澤倫斯基在10日播出的CBS「60分鐘」(60 Minutes)節目中表示，若可和普亭當面會晤對談，將具非凡意義，不過他也坦言烏克蘭未必會同意所有條件，但可能同意停火。

澤倫斯基受訪時表示，烏克蘭還沒準備交出自己的國家，「我想我們已經付出大量生命，因此我們必須竭力堅定立場。」

他說：「我們了解俄方，承認克里米亞屬於俄國領土一直是他們的其一條件，我絕不會讓步承認克里米亞。」

澤倫斯基指出，俄國也想奪得烏克蘭南部地區，像是馬立波(Mariupol)；他表示，俄國在協商中可能會要求烏克蘭部分領土的主權，但烏克蘭打從一開始就不願讓出讓出領土，不然就不會有戰爭。

對澤倫斯基來說，他認為戰勝就是讓烏克蘭人民感受到勝利並重返，「逃難的人民返國才是烏克蘭主體的血肉，沒有人民的烏克蘭將一無所有，屆時轟炸將停止，領土得以收復，而且烏克蘭境內不再有俄軍。」

烏克蘭遭俄軍入侵後，澤倫斯基持續尋求外援，並批北約「懦弱」、「難以信任」，他譴責「北約明知會有新攻擊和更多死傷，仍蓄意不關閉烏克蘭領空」，「人民因你們而喪命」。

澤倫斯基在CBS訪問中表示，他對北約外交再無興趣，「你們致力於無果的外交，一切顯得相當官僚」；他說：「我沒辦法再犧牲更多生命，我心灰意冷，對北約外交再無興趣，你們的外交毀了我的國家。」

不過澤倫斯基表示，他並未對拜登總統的烏克蘭危機因應感到失望，並坦言美國總統另有其人的話，不知道對方會如何協助；他說與拜登關係良好，「身為戰爭國領袖，我只有感激。」

澤倫斯基11日在視訊演說中敦促南韓國會議員提供武器，協助對抗俄軍；此前數小時，南韓國防部才證實，拒絕提供防空武器給烏克蘭的請求，並表示南韓軍事援助僅限於提供非致命武器。

烏克蘭 澤倫斯基 俄國

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