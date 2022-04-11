烏克蘭富豪發現俄軍藏身自家豪宅 通報軍方殲滅

人在海外的烏克蘭巨商斯塔夫尼澤，透過網路攝影機發現他位於基輔的豪宅竟成俄軍藏身地，毫不猶豫把座標報告烏軍，將敵軍殲滅。（圖取自facebook.com/stavnitser）

俄羅斯 入侵烏克蘭 後，權貴和富豪雖然第一時間逃出國，但船運巨商斯塔夫尼澤透過攝影 機看到他位於基輔的豪宅竟然成為俄軍藏身地，毫不猶豫把座標報告烏國軍方，將敵軍殲滅。

2月中旬烏克蘭與俄羅斯情勢升高，西方國家下令公民離開烏克蘭，權貴及富商也紛紛逃離家園。

據媒體報導，烏克蘭前兩大富豪－亞赫米托夫（Rinat Akhmetov）及平丘克（Viktor Pinchuk），以及烏克蘭船運巨賈斯塔夫尼澤（Andrey Stavnitser）及農業大亨尼斯特倫柯（Vadim Nesterenko）都早早出國避戰。

然而，儘管身在海外，他們仍透過視訊鏡頭關切自家狀況，斯塔夫尼澤也因此逮到敵軍身影。

他8日在臉書發文表示，透過網路攝影機發現自家成為俄國軍備的藏身處，藏匿包括多管火箭系統（MLRS）等12個武器設備。

斯塔夫尼澤寫道，「問題來了，你需要多久時間，才能將家裡的確切坐標報告給武裝部隊，以進行直接射擊？」

這顯然就是他採取的行動，因為他隨文張貼許多軍備遭到砲擊摧毀後的殘骸畫面。但他要網友別誇獎他，因為他沒有像一些他所知道的真正的英雄一樣，赤手空拳衝向俄軍。

他也說，房子可以重建，國家可以重建，重要的是盡可能拯救更多的生命。

有網友表示，自己的朋友也碰到類似事件，同樣馬上把座標報告給軍方。也有網友對他表示敬佩，稱要是他回到基輔若沒地方住，可以住在自己家，「我家就是你家」。