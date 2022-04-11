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澤倫斯基：我不想當戰爭英雄 但已做好為國捐軀準備

中央社華盛頓10日專電
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基接受美國媒體專訪時表示，他不想成為英雄，也想再活幾年，但他已準備好為國家獻出生命。他再次呼籲歐美國家提供武器，包括戰車、軍機與一切可以封鎖空域的武器。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，至今超過6周，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）帶領全國民眾奮勇對抗俄軍的領導力，讓他成為全球最受注目的國際領袖之一。

他上周在烏克蘭基輔的要塞接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」（60 Minutes）專訪時表示，他並不想成為英雄，他深愛家人，也想再多活幾年，但如果要在逃跑或與人民同在兩者間選擇，「我當然已經準備好為國捐軀」。

影片來源：YouTube 60 Minutes

對於上周在聯合國安全理事會的演講中，重話批評聯合國若不能提供援助就不該存在，澤倫斯基有些無奈表示，「這一切都官僚」，「我沒有更多生命『可以犧牲』，我沒有更多情緒。我不再對他們導致我的國家毀滅的外交感興趣。許多國家改變對烏克蘭和烏克蘭人的看法，但我認為我們為此付出太高的代價」。

澤倫斯基也對發生在布查鎮（Bucha）平民遭到殘忍殺害表示憤怒，「這世上有人會發出這樣的命令且還有人執行」。他認為每個下達命令、發布並執行的人都是有罪的，他深信俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）也是其中之一。

他再次警告，俄羅斯無法預測，如果俄國能進一步入侵烏克蘭領土，就一定會越來越向歐洲前進，俄國只會變得更強大，更難以預測。

他呼籲歐美國家認真看待此事，加快提供烏克蘭武器並持續制裁俄羅斯，但他也十分感謝美國總統拜登（Joe Biden）持續提供援助。

問到是否願意與普亭面對面會談時，澤倫斯基說，值得一試，也許無法解決所有問題，但或許俄羅斯會停止殺戮。不過他也表示，尚未準備好為和平放棄國家一部分領土。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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