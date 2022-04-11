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橄欖綠T恤10元有找 澤倫斯基穿衣哲學成愛國象徵

中央社／基輔10日綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基(右)總以一身橄欖綠T恤公開亮相，9日時他加上立領外套，與穿著西裝的英國首相強生(左)見面。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基(右)總以一身橄欖綠T恤公開亮相，9日時他加上立領外套，與穿著西裝的英國首相強生(左)見面。(美聯社)

俄烏衝突以來，烏克蘭總統澤倫斯基總以一身橄欖綠T恤向各方發表演說，相較於俄國總統普亭身穿要價1.4萬美元的高檔外套，澤倫斯基的穿衣哲學，已然成為烏克蘭人堅毅愛國的象徵。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）這個名字如今響徹全球，就算唸不出他姓名的正確發音，也都曉得他畢業於法律學院，卻不按牌理出牌地成為一名喜劇演員，接著轉戰政壇，成了烏克蘭總統。捨棄政治人物標準著裝的他，用一件看似平凡的棉質T恤，奠定自己的歷史地位。

獨立記者凱茨（Glenn Kates）在推特分析澤倫斯基穿搭，立領外套386烏克蘭格里夫納（UAH），算起來不到13美元、內搭橄欖綠T恤只要200格里夫納，約7美元、長褲1010格里夫納，約34美元；最貴的是腳上的Saucony Jazz Camo運動鞋，要價1959格里夫納，不到66美元，全身行頭加起來約120美元左右，站在穿著西裝的英國首相強生（Boris Johnson）身旁，一點兒也不遜色。

無論是在社群媒體發布的短影片中，或是向歐洲議會及各國國會發表視訊演說，都能看見澤倫斯基穿著橄欖綠棉T亮相的身影。

在亞馬遜（Amazon）、eBay和Etsy等電商網站，現在都可買到印有烏克蘭武裝部隊軍徽之一的澤倫斯基同款T恤。

一位名叫韋恩（Wayne）的Etsy賣家已將這款橄欖綠棉T，賣給美國、英國、波蘭、捷克、斯洛伐克、新加坡、澳洲和葡萄牙買家，他承諾要將一半所得，捐贈給援助烏克蘭的單位。

英國「獨立報」說，澤倫斯基的橄欖綠T恤、街頭橫屍、遭炸毀的劇院和公寓等建築，都是俄羅斯入侵烏克蘭戰爭中讓人印象深刻的畫面；澤倫斯基的橄欖綠棉T，也隱喻了烏克蘭在這場血腥衝突中以小搏大的精神。

澤倫斯基出身平民，一件普通棉T強化了他與街頭奮戰民兵的聯結，也象徵他與百姓患難與共。身為三軍統帥的他大可穿著正式服裝，就像英國已故首相邱吉爾（Winston Churchill）在第二次世界大戰期間，穿上大衣搭配黑色紳士帽與領結造訪被轟炸的科芬特里（Coventry）。然而，澤倫斯基選擇平凡裝束，毋須多言即可表明他與全民同在的精神。

美國經濟學家希夫（Peter Schiff）在澤倫斯基向美國國會發表視訊演說結束後推文說：「我明白時機艱困，但烏克蘭總統沒有西裝嗎？」暗諷澤倫斯基穿T恤發表演說不尊重美國議員，但希夫劃錯的重點是，這並非如他所言的不尊重，而是對澤倫斯基所代表的烏克蘭人民的尊重和忠誠，也提醒澤倫斯基門外正在發生的戰事。

澤倫斯基胸前的十字圖樣，是烏克蘭軍徽之一；他的穿衣哲學讓超現實成為現實，就像他釋出的影片中，槍林彈雨落在烏克蘭城市的景象。

演員出身的背景，讓澤倫斯基深諳衣著對穿著者的意涵，不僅能用作宣傳，也能奠定他的歷史地位。

從古至今，衣著如同音樂、電影和文學，經常用來傳遞政治訊息，左右輿論風向。古巴革命領導人、前總統卡斯楚（Fidel Castro）偏愛穿著軍綠色軍服和軍帽，還有毛澤東和中國共產黨官員穿著毛裝（改良式中山裝），都是典型的例子。此外，美國前總統小布希（George W. Bush）也曾穿著全套空軍飛行裝登上美軍航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln），宣告在伊拉克的戰爭已告一段落。

澤倫斯基用一件橄欖綠T恤和一致的言行，將自己置於對立面的一端，面對著以豪奢鍍金宮殿及熱愛卡地亞（Cartier）太陽眼鏡和百達翡麗（Patek Philippe）手錶等奢侈品聞名的俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。普亭3月18日出席慶祝克里米亞（Crimea）「回歸」祖國八周年的大型紀念集會時，身穿號稱「羊絨界百達翡麗」的義大利精品服飾Loro Piana羽絨外套，一件要價高達1.4萬美元，內搭的Kiton喀什米爾高領毛衣也要3000美元。

澤倫斯基穿著不起眼的棉T，坐在他普通的辦公室裡，背景是白牆，旁邊則是烏克蘭國旗，這個穿著橄欖綠棉T的男人，是烏克蘭的父親。

澤倫斯基 烏克蘭 英國

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