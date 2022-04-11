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戰爭衝擊 世銀：烏克蘭經濟將衰退45% 俄也萎縮11.2%

編譯中心／綜合10日電
2004年，伊拉里奧諾夫（左）在俄國總統位於莫斯科郊區的新奧加廖沃官邸聆聽普亭（右）在會議中發言。（路透）
2004年，伊拉里奧諾夫（左）在俄國總統位於莫斯科郊區的新奧加廖沃官邸聆聽普亭（右）在會議中發言。（路透）

世界銀行10日發表最新預測指出，由於遭俄羅斯侵略，烏克蘭今年的經濟將大幅衰退45.1%；至於侵略國俄羅斯，經濟也將萎縮11.2%。

央廣報導，報告指出，整個地區都承受衝突造成的經濟後果，歐洲和中亞的新興和發展中國家，將出現4.1%的下滑，東歐地區的GDP（國內生產毛額）更將下降30.7%。世界銀行的最新預測報告指出，烏克蘭今年的經濟成長將嚴重衰退45.1%，比國際貨幣基金（IMF）上個月預測的衰退35%，更少了10個百分點。發動侵略的俄羅斯，GDP將萎縮11.2%。烏俄戰爭導致穀物和能源價格飆漲。

世界銀行主管中東和北非的副總裁畢耶德(Anna Bjerde)表示，「我們的預測顯示，俄羅斯入侵烏克蘭已經扭轉了該地區從新冠疫情中復甦的趨勢」。畢耶德說，「這是兩年來該地區經濟遭受的第二次重大衝擊，而且是在該地區正值一個非常不穩定的時期，因為許多經濟體仍在努力從疫情中恢復過來」。

另據BBC報導，俄國總統普亭前首席經濟顧問伊拉里奧諾夫（Andrei Illarionov）則表示，西方國家如果「真的停買」俄國能源，也許才能終結俄烏戰爭。

伊拉里奧諾夫說，「如果西方國家真的禁運俄國油氣，我敢說，很可能在一、兩個月內，俄國在烏克蘭的軍事行動就會停止。這是西方國家還沒動用的非常有效手段之一」。他認為，俄國政府「遲早會變天」，「在目前政權統治下，俄國絕無可能有光明的未來」。

歐洲雖然試著減少依賴俄國能源，但仍繼續購買俄國油氣，歐盟27%的石油和40%天然氣從俄國進口。歐盟外交政策高級代表波瑞爾最近說：「我們每天為了普亭提供的能源，付給普亭10億歐元（約10.8億美元）。」

俄國 烏克蘭 俄羅斯

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