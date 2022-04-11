北韓挺俄國轟拜登是「虛弱老人」 官媒：戰爭是政治陰謀

北韓9日對美國總統拜登進行人身攻擊，批評他是虛弱老人和軟弱的領袖。（美聯社）

在美國總統拜登 指責俄國 總統普亭 是戰犯後，北韓官媒「朝中社」9日刊文批評拜登是一名「年老體弱的老人」，並稱在烏克蘭發生的任何事情都是政治動機陰謀下的產物，目的是要讓俄國及其政府「崩潰」。

朝中社把拜登形容為一個「以反覆口誤而聞名的總統」，對普亭進行無端指責，並稱這顯示拜登智力有問題，稱他的言論是個年邁老人的魯莽表現，「這種魯莽的言論只有美國人才說得出口，他們是侵略和陰謀的高手」。文中還寫道：「在如此軟弱的掌權者下，美國的未來似乎是悲觀的。」

俄國是北韓為數不多的盟友之一，普亭曾向北韓政權提供援助，烏俄戰爭爆發後，北韓也聲援俄國，指責美國是導致危機的「根源」。除了嗆拜登是「虛弱老人」外，北韓官媒時常羞辱美國總統，曾稱川普是「精神錯亂的美國老糊塗」，嗆歐巴馬是「猴子」，小布希是一個「不完整的人」。

另據英國每日郵報報導，烏俄戰爭持續40多天，俄軍傷亡超乎預期。傳出普亭因此怪罪部分高官，俄羅斯聯邦安全局（FSB）第5處處長貝塞達（Sergey Beseda）就關進以拷打政治犯聞名的莫斯科「列福爾托沃監獄」（Lefortovo prison）。

報導說，在侵烏前，情報首長向普亭簡報說「許多烏克蘭人歡迎俄國入侵」，俄軍能快速致勝，未料遭遇烏克蘭頑強反抗。貝塞達因此未經審判就被關進惡名昭彰的「列福爾托沃監獄」，可能面臨情報失誤罪名。

英國每日郵報報導，之前傳出被軟禁的俄羅斯聯邦安全局（FSB）第5處處長貝塞達（圖）已被關進以拷打政治犯聞名的莫斯科「列福爾托沃監獄」。（取材自推特）

列福爾托沃監獄建立於1881年，在蘇聯大清洗時期，這座監獄被用來審問拷打被關押的政治犯，現今則用來關押被懷疑的「叛國者」。普亭擔憂情報界的內奸將俄國入侵計畫洩露給西方，之前已將貝塞達和他的副手波留克（Anatoly Bolyukh）軟禁。貝塞達是普亭長期信任的情報官員，自2009年起擔任聯邦安全局第5處處長。