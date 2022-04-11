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博羅江卡遭俄軍轟炸 烏克蘭老母親痛哭：女兒女婿屍體埋瓦礫堆36天

編譯中心／綜合10日電
烏克蘭母親瑪麗亞泣訴，她的孩子們躺在瓦礫堆下。（路透）
烏克蘭母親瑪麗亞泣訴，她的孩子們躺在瓦礫堆下。（路透）

俄羅斯入侵烏克蘭各城市遭遇挫折後，撤軍轉向烏東地區，而烏克蘭首都基輔周圍收復後，展開整理恢復工作，近日傳出博羅江卡遭俄軍破壞程度比布查更加嚴重。當地一名70多歲婦女悲痛向媒體揭露，兒女被活埋在瓦礫堆中慘死，遺體36天後才被挖出。

小鎮布查日前被揭露有超過300名平名遭俄軍屠殺、埋亂葬崗，烏克蘭總統澤倫斯基日前表示，博羅江卡地區受破壞的程度更加嚴重：俄軍瘋狂轟炸之下大量建築物被毀，其中一棟因轟炸垮塌的建築物，瓦礫堆底下埋至少26人。

77歲居民瑪麗亞的女兒和女婿就是死者之一，瑪麗亞說，當人們想去瓦礫堆裡尋找摯愛和親友時，俄軍就會朝他們開槍，不准任何人去收屍，也不准救出倖存者。如今遺體被埋已36天，才被搬出。瑪麗亞對記者痛哭表示，孫子一直在問爸爸媽媽的下落，她卻不知該如何相告。

另據「鏡報」、「THE INSIDER」等媒體報導，俄軍入侵烏克蘭以來，被指控多起性侵案，一名25歲俄國士兵比奇科夫（Aleksey Bychkov）更性侵年僅1歲的嬰兒，還自拍影片與同袍分享，事件因而外流曝光。

影片顯示，比奇科夫用生殖器在嬰兒的臀部磨擦、舔女嬰的臉部，並將各種物體放入肛門內；不過無法確定這些影片拍攝的時間和地點。俄媒則報導，比奇科夫目前已遭逮捕。

烏克蘭 性侵 布查

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