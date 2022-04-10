俄維穩「不准反戰」 學生舉報老師、路人檢舉商家

俄羅斯官方定調不准「反戰」，引發人民互相檢舉。圖為俄國首都莫斯科街頭。(新華社)

紐約時報報導，俄羅斯入侵烏克蘭 的戰事不順，在俄國 總統普亭(Vladimir Putin)的直接鼓勵下，支持戰爭的俄國人民開始劍指向自家人，揭發異議人士，輕則遭罰款，重責入獄。

紐時指出，雖然這種情況尚不普及，但反映出俄國社會開始出現妄想和極端化的情況；俄國官方惡意鼓吹，以及可以無限上綱懲罰異議人士的新法，促使俄國人民互相譴責，有如掀起史達林時代的告密惡風。

俄國庫頁島(Sakhalin)英文老師瑪麗娜‧杜布羅瓦(Marina Dubrova)在課堂上告訴學生，「烏克蘭是獨立國家」，幾天後警察 找上門，她在法庭上聽到上課的這段對話，法官以公開詆毀俄軍為由開罰400元，該校也以品德不佳開除她。

許多報導指出，俄國出現許多告密者，學生告老師的狀，鄰居相互告密，甚至也得小心用餐鄰桌的人。在莫斯科西部一間商場，有一家電腦維修店因為一張「反戰」字條而遭路人報警，店主格拉喬夫(Marat Grachev)因此遭警察拘捕與罰款。

聖彼得堡(St. Petersburg)一個當地新聞媒體報導，一名圖書館員勿將海報上一名前蘇聯學者的頭像放成美國作家馬克吐溫(Mark Twain)，令當地人質疑是否有支持和同情西方之嫌。

俄國報紙報導，俄國西部加里寧格勒(Kaliningrad)當局傳訊息給居民，敦促他們利用通訊應用程式Telegram，提供「與烏克蘭特別行動有關煽動人士」的電話和電郵。一個民主主義政黨設立網站，呼籲俄國人通報菁英群裡的「害蟲」。

紐時指出，就前蘇聯邏輯來看，那些不願告發他人者也會被視為可疑人士；研究前蘇聯祕密警察的學者彼得羅夫(Nikita Petrov)表示：「在這種情況下，恐懼再次被植入人心；這種恐懼將驅使你去通報。」

目前在俄國批評戰爭的懲罰大多是罰款，有些人被判刑30天，但也有人遭威脅被關更久。

不過也不全然是壞消息；媒體報導杜布羅瓦和格拉喬夫的事件後，有民眾為其募款，許多人也私下向格拉喬夫致謝。