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俄財長：若西方迫使俄債違約 會採取法律行動告到底

編譯葉亭均／綜合報導
俄羅斯財政部長希魯阿諾夫。(路透)
俄羅斯財政部長希魯阿諾夫。(路透)

俄羅斯財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）11日對俄媒表示，如果西方迫使俄羅斯主權債違約，俄國將採取法律行動。這反映俄方對於與西方國家之間的金融角力措辭更為強硬。

希魯阿諾夫表示：「我們當然會提告，因為我們已經採取所有必要措施確保投資人收到他們的款項。」「我們將在法院上出示付款單據，證明我們以外幣和盧布付款。這不會是個輕鬆的過程。儘管有各種困難因素，我們將將非常積極證明我們的情況。」

不過，希魯阿諾夫並未詳細說明俄羅斯要採取法律途徑的選項。

俄羅斯目前正面臨百年來可能首度出現主權外部債務違約的情況，該國本周稍早安排了以盧布支付國際債務償付，儘管債務應該用美元支付。

希魯阿諾夫上周表示，俄羅斯將動用各種可能方法，確保償付債務。他在周一說：「俄羅斯有誠意向外部債權人償債。儘管如此，西方國家蓄意的政策正以各種手段人為地創造一種被人製造出的違約。」

希魯阿諾夫說，俄國外債相當於整體公共債務的約20%，整體公共債務規模約21兆盧布（2,617億美元），其中約4.5兆至4.7兆盧布是外債。

俄羅斯從1917年革命以來從未出現外債違約，但如今期債券成為與西方國家經濟角力的重點。

希魯阿諾夫表示：「如果用經濟和金融戰對付我國，我們會被迫回應，同時仍會旅行我們的義務。如果我們無法用外幣償付，我們會用盧布支付。」

俄羅斯 俄國 投資

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