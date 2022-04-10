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美國向烏克蘭提供「所需武器」 抵禦俄軍攻勢

反恐俄還是暗挺普亭？德國挺俄裔示威引來反感

中央社柏林10日綜合外電報導
德國法蘭克福「反恐俄」的抗議民眾，手舉「不要仇恨俄國人」標語。(美聯社)
德國法蘭克福「反恐俄」的抗議民眾，手舉「不要仇恨俄國人」標語。(美聯社)

店面遭人潑漆、在街上被人辱罵──德國境內俄裔民眾近來頻頻遇襲。一些俄羅斯人在德國發起「反恐俄」示威車隊，卻引發反效果，許多人認為他們這麼做是在支持軍事侵略烏克蘭

40歲的佛萊爾（Christian Freier）上周末在柏林（Berlin）辦了一場由400輛車組成的車隊示威活動，之後他一天可收到數百封死亡威脅，隨之而來的還有焦屍和殘缺遺體等影像。他的修車廠網站被駭，線上評分也大跌。

擁有德俄公民身分的佛萊爾說：「我活得跟在地獄一樣。」

那次示威過程大致和平且不帶政治意義，但現場有名女子公開展示Z字，也就是已遭柏林禁止的支持俄軍象徵，因而遭到逮捕。

佛萊爾表示：「我的目的只是抗議德國境內的俄國人每天承受攻擊。」但他拒絕回答有關俄烏衝突本身的任何問題。

德國境內約有120萬俄羅斯人，高居歐洲聯盟（EU）之首。自從俄國2月入侵烏克蘭後，正式向德國警方報案的反俄罪行達383起，但也有181起犯罪涉及反烏克蘭。

除了32萬5000名原本就住在德國的烏克蘭人，另有超過31萬6000名烏克蘭人在開戰後以難民身分抵達德國。

柏林車隊協辦人、50歲的赫曼（Rene Hermann）說：「戰爭都很糟，永遠沒有正當理由。」

赫曼對法新社聲稱他對烏克蘭衝突「沒立場」，但他沒告訴記者的是，自己私下經營、擁有數千人訂閱的TikTok社群網絡持續散布親克宮宣傳內容，包括指控基輔搬演大屠殺來「操縱西方人的思維」，最近剛遭停權。

德國馬德堡大學（Otto von Guericke University Magdeburg）社會學家暨俄羅斯社會專家杜佛（Jochen Toepfer）表示：「參與這類示威的動機非常多元。」

杜佛告訴法新社：「他們在德國主辦反歧視示威，但裡面肯定也有（俄國總統）普亭（Vladimir Putin）的粉絲，還有不必然喜歡普亭、但不希望看到母國名譽受損的人，儘管發生了這場戰爭。」

柏林車隊示威雖號稱非關政治，在德國仍激起一陣憤慨情緒。「畫報」（Bild）形容這是場「可恥遊行」，烏克蘭駐德國大使梅爾尼克（Andrij Melnyk）質問柏林市長吉費（Franziska Giffey）為何允許柏林市區辦這種活動，吉費則說不能因為人們揮舞俄國國旗就懲罰他們。

德國內政部長費澤爾（Nancy Faeser）上周表示，安全事務當局「正密切關注德國境內俄烏公民的風險程度」，「我們必須非常小心，不要讓戰爭輸入我們的社會」。

柏林自由大學（Free University of Berlin）博士後研究員魯普瑞特（Tobias Rupprecht）認為，費澤爾說的情況不太可能發生，「大多數在這裡的俄國人抱持較批判的態度看待這場衝突，而且比俄國境內的俄國人更西化」。

但魯普瑞特也說：「戰爭拖愈久，德國在此脈絡下產生更多犯罪行為的風險就愈大。」

今天德國預定舉行更多場挺俄裔示威，激起俄裔組織譴責。黑森邦（Hesse）俄裔組織IDRH就警告：「我們不會容許少數的歧視案例，被拿來掩護親普亭宣傳活動。」

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