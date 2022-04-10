強生突訪基輔 烏民見本尊激動：我們需要您

英相強森(前左)與烏克蘭當地人民互動。(美聯社)

英國首相強生9日突訪烏克蘭 首都基輔（Kyiv），並和烏國總統澤倫斯基 一同漫步基輔街頭。強生表示，在烏國多座城鎮發現平民屍體，「永久玷污」了俄羅斯 總統普亭的名聲。

法新社與英國廣播公司（BBC）報導，在澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）辦公室公布的影片中，澤倫斯基與強生（Boris Johnson）步行在幾乎空無一人的基輔市中心，身旁圍繞的似乎是狙擊手，顯示維安高度戒備。

他們從基輔主要街道赫雷夏蒂克街（Kreshchatyk）走到獨立廣場（Maidan），也就是烏克蘭人2014年推翻親莫斯科政府的革命發生地；而今天的烏克蘭，對鄰國俄羅斯敵意再起。

兩人受到行人歡迎，其中一人看到強生前來基輔，情緒顯得相當激動。

這名男子表示：「我們需要您。」強生則回應說：「很高興見到你，我們有幸能幫忙。你們有位很了不起的總統，澤倫斯基先生。」

影片來源：YouTube ABC

稍早強生盛讚澤倫斯基的「英勇」幫助烏克蘭抵擋了俄羅斯攻勢，他提及西方情報說，「俄羅斯人認為幾天就可以拿下烏克蘭，只要幾個小時，基輔就會落入烏克蘭敵人手中」。

「他們大錯特錯。」

強生並表示，在烏國多座城鎮發現平民屍體，「永久玷污」了俄羅斯總統普亭的名聲。

他在澤倫斯基旁說：「普亭在布查（Bucha）與伊爾平（Irpin）的所作所為是戰爭罪，永遠玷污了他政府的名聲。」

強生本周末成為最新一位造訪基輔的歐洲領袖，他和澤倫斯基會談後，承諾英國將提供裝甲車與反艦飛彈給烏克蘭。澤倫斯基呼籲西方效法英國，對烏克蘭提供軍事援助，並制裁俄羅斯。

強生表示，英國將會運送價值1億英鎊（1.3億美元）高級軍事裝備給烏克蘭武裝部隊，這項援助方案包括星光防空飛彈（Starstreak）、800枚反戰車飛彈以及其他精準武器彈藥。此外，英國還將提供烏克蘭120部裝甲車輛以及新反艦飛彈系統。