英相強生9日突然現身基輔並跟烏克蘭 總統澤倫斯基 會晤,英媒10日報導稱強生從波蘭搭火車「秘密」抵達烏克蘭首都。

英國 獨立報的一段影片中顯示,強生本人說自己正搭火車從波蘭前往基輔,並感謝幫忙安排行程的人員。

報導還指出,強生的發言人以安全為由,拒絕對強生此行細節及其漫步基輔街頭一事置評。

Boris Johnson to Ukrainian railway workers,:"We in the UK stand in solidarity with you".



📹@Ukrzaliznytsia pic.twitter.com/zC1i8v1gqb