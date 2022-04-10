烏東「硬仗」將至 衛星拍到俄軍車隊集結 澤倫斯基要「平民快撤」

美國馬薩爾科技(Maxar)公布8日拍攝的衛星影像，顯示一列軍車車隊正從烏克蘭哈爾科夫州大布爾盧克鎮往南行駛。(取材自推特)

美國馬薩爾科技(Maxar)公布8日拍攝的衛星影像，顯示一列軍車車隊正從烏克蘭 哈爾科夫州大布爾盧克鎮（Velykyi Burluk）往南行駛，車隊北端有幾輛貨車拖著火砲前進。烏克蘭總統澤倫斯基 也警告，烏俄兩軍將在烏東打「硬仗」，勸當地平民盡速撤離。

澤倫斯基說：「這將是一場硬仗，我們相信我方會勝利。我們準備好一邊打仗，一邊以外交手段結束戰爭。」

烏克蘭總統澤倫斯基警告，烏俄兩軍將在烏東打「硬仗」。（美聯社）

烏克蘭官員勸烏東平民盡快撤離。

西方情報單位也暗示，俄軍撤離烏北後，正開向烏東與烏南。