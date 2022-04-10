俄國會YouTube頻道遭封揚言報復 Google：依美國制裁規定

俄羅斯國會官方頻道遭YouTube刪除令俄官員氣炸，Google已證實刪除該頻道是為了符合美國對俄制裁規定。圖為YouTube及俄官媒RT商標。（路透）

俄羅斯 官員今天指控美國影音分享平台YouTube 將俄國 國會下議院「國家院」（Duma）的頻道封鎖，並揚言採取報復，將禁止其在俄運作；YouTube母公司Google已證實刪除頻道，表示是為了符合美國對俄制裁規定。

中通社引述法新社報導，俄羅斯多名官員指控YouTube無故封鎖俄下議院「國家下議院」的官方頻道。俄羅斯國家院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）表示，華府侵犯了俄羅斯人的權利，「美國想要壟斷所有的資訊傳播，我們絕不允許這種情況發生。」

俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）則說：「YouTube已經為自己的棺材封釘了」，並呼籲俄國民眾盡快將YouTube上的影片轉傳到俄羅斯平台。

俄國家下議院安全委員會主席皮斯卡列夫表示，YouTube封鎖下議院電視頻道讓俄方有充分理由對其採取最強硬的回應措施。有必要分析一下YouTube的母公司Google在俄還有哪些賺錢方式，並對此加以限制。Google已證實刪除該頻道是為了符合美國對俄制裁規定。

根據俄官方說法，俄下議院官方帳號「下議院TV」（Duma-TV）有超過14.5萬訂閱者，定期上傳俄議會開會或議員受訪的片段。

據悉，YouTube早於3月初就已封鎖多個俄媒如官媒「今日俄羅斯」（RT）等頻道。另外，此前美國已將300餘名俄國家下議院議員列入制裁名單。