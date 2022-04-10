車諾比核電廠被占30天 工程師偷俄軍燃料力保運作
俄羅斯軍隊2月24日入侵烏克蘭，並占領北部的車諾比核電站，挾持廠內一百多名人員作為人質。近日俄軍撤離當地，一名劫後餘生的核電站工程師回憶，被軟禁期間，他們不惜偷取俄軍燃料以確保發電機運作，防止反應堆輻射外洩引發大災難。
俄軍撤離車諾比後，西方媒體終於獲准進入、採訪當地民眾。據BBC報導，烏克蘭人員盡忠職守，竭力避免斷電而倒導致輻射外洩；工程師塞莫諾夫就回憶，當核電廠被占領、停電三天後，他竭力尋找燃料，不惜冒險從俄軍處偷取，維持發電機運轉。
此外，烏克蘭軍隊收複核電廠後，在一個俄兵占領時居住的房間測量到超標的輻射量。CNN報導，烏克蘭士兵表示，這是由於俄兵到過名為「紅色森林」的高輻射區後，鞋上沾染輻射物後帶回房間內。
「紅色森林」是1986年車諾比核電廠爆炸後，方圓十公里內受到高度污染的禁區。據悉，俄軍在占領期間動員在該處挖掘戰壕、建造碉堡，甚至派坦克進駐。
CNN指出，由此可見俄兵對「紅色森林」的鬆懈粗心程度。
烏克蘭內政部長莫納斯蒂爾斯基視察核電廠時表示，俄軍此前將169名烏克蘭國民警衛軍囚禁在地下防空洞長達30天，並於撤走時挾持他們當人質，至今下落不明、生死未卜，相信已作為戰俘被帶往俄國。他還說，俄軍搶掠核電站，偷走員工電腦、金錢等貴重財物。
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