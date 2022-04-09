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普亭整肅高官 情報首長被關進「刑求」惡名昭彰監獄

編譯田思怡／即時報導
英國每日郵報報導，之前傳出被軟禁的俄羅斯聯邦安全局（FSB）第5處處長貝塞達（見圖）已被關進以拷打政治犯聞名的莫斯科「列福爾托沃監獄」。（取材自推特）
英國每日郵報報導，之前傳出被軟禁的俄羅斯聯邦安全局（FSB）第5處處長貝塞達（見圖）已被關進以拷打政治犯聞名的莫斯科「列福爾托沃監獄」。（取材自推特）

英國每日郵報報導，俄羅斯總統普亭不滿情報首長告知他「烏克蘭人會歡迎俄國入侵」的錯誤情報，已將之前傳出被軟禁的俄羅斯聯邦安全局（FSB）第五處處長貝塞達（Sergey Beseda）關進以拷打政治犯聞名的莫斯科「列福爾托沃監獄」（Lefortovo prison）。

報導指出，普亭料將把俄軍在烏克蘭的重大傷亡，怪罪到一些高官的頭上，因此可能還會有更多高官被整肅。在侵烏前，情報首長向普亭簡報，許多烏克蘭人歡迎俄國入侵，俄軍能快速致勝，未料遭遇烏克蘭頑強反抗。

68歲的貝塞達未經審判就被關進戒備森嚴、惡名昭彰的「列福爾托沃監獄」，可能面臨情報失誤罪名。列福爾托沃監獄建立於1881年，在蘇聯大清洗時期，這座監獄被用來審問拷打被關押的政治犯，現今則用來關押被懷疑的「叛國者」。

披露貝塞達已被移送監獄的俄國情報專家索爾達托夫（Andrey Soldatov）8日在推特發文指出，貝塞達的案子目前由俄羅斯聯邦調查委員會的軍事調查部負責調查。

貝塞達負責前蘇聯共和國的情報和政治顛覆活動，他在被捕前不久曾前往烏克蘭。

普亭擔憂情報界的內奸將俄國入侵計畫洩露給西方，之前已將貝塞達和他的副手波留克（Anatoly Bolyukh）軟禁。貝塞達是普亭長期信任的情報官員，自2009年起擔任聯邦安全局第五處處長。

普亭 監獄 烏克蘭

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