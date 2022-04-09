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烏克蘭入歐盟有望 范德賴恩會澤倫斯基：冀今夏提申請

編譯中心／綜合8日電
歐盟執委會主席范德賴恩（左）抵達基輔者，與烏克蘭總統澤倫斯基（中）會面，范德賴恩表示盡快推動烏克蘭今年夏天加入申請歐盟。（路透）
歐盟執委會主席范德賴恩（左）抵達基輔者，與烏克蘭總統澤倫斯基（中）會面，范德賴恩表示盡快推動烏克蘭今年夏天加入申請歐盟。（路透）

歐洲聯盟執行委員會主席與最高外交官8日抵達烏克蘭首都基輔（Kyiv），表達對烏克蘭的堅定支持，並就烏克蘭加入歐盟一事傳達正面訊息。

中央社報導，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）搭乘火車抵達基輔後告訴現場媒體記者，她此行將向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）傳達一個關鍵訊息：烏克蘭「將踏上加入歐盟之路」。

范德賴恩表示：「歐盟理事會（European Council）通常需時數年才會接受加盟申請，但烏克蘭在一、兩週內就做到了。我要求盡快推動此事，我們的目標是在今年夏天向歐盟理事會提出烏克蘭的加入申請。」

歐盟擬再軍援5億歐元

隨行的歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）則表示，他們此行傳達的訊息是，「烏克蘭正掌控本國領土」，且基輔政府仍掌管國家。

他還說，希望歐盟在未來數天內再向烏克蘭提供5億歐元援助。

北約提供重武器抗俄

7日舉行的北約外交部長會議上，北約應烏克蘭外交部長庫列巴的請求同意向其提供更多重型武器，包括飛機、飛彈、裝甲車和重型防空系統等。斯洛伐克8日隨即宣布，為協助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略所捐贈的S-300防空系統，已經送抵烏國。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫則警告，向烏供應武器無助於俄烏和談。

日本首相岸田文雄8日亦宣布加強對俄制裁，包括禁止俄國煤炭、木材與伏特加等進口，禁止新增對俄投資等。日本外務省同日宣布，驅逐俄羅斯8名駐日外交官，以回應烏克蘭「布查事件」，是日本自俄烏衝突爆發後首次驅逐俄國外交官。

烏克蘭 歐盟 俄羅斯

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