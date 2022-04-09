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烏克蘭美妝師戰火下身亡 鮮紅美甲被友人認出

編譯中心／綜合8日電

俄軍在烏克蘭布查鎮屠殺平民引起國際公憤，其中一名死者身分曝光，是52歲的美妝師菲爾基納（Iryna Filkina），因為手上特有的鮮紅色美甲易於辨認。

「紐約郵報」（New York Post）報導，路透攝影記者拍下的怵目驚心照片登上各大國際媒體頭版，氣絕身亡的菲爾基納左手無名指上貼有粉紅色和紫色愛心圖案，成了識別屍體身分的關鍵。

根據空拍影片，育有兩個女兒的菲爾基納是在騎乘自行

住在戈斯托梅利鎮（Gostomel）附近的美妝師沙巴切瓦（Anastasiia Subacheva）告訴「紐約時報」（New York Times），菲爾基納從2月開始便利用工作之餘向她學習化妝。

一眼就認出了指甲主人的沙巴切瓦說：「當我看到照片時，我的心都碎了。」

菲爾基納的女兒在戰爭開始不久就逃離烏克蘭，她在Instagram發文哀悼母親。她寫道：「今天正好是一個月，從媽媽不再寫信給我那天起。媽媽的老鼠怎麼樣了？我所能做的就只是哭，她在不到15分鐘路程的街道上被射殺…和我手指一樣大小的子彈」

菲爾基納女兒向紐約時報表示，她上個月聽說母親騎自行車時被射殺，但卻無法聯繫到任何人，原本她還抱著一絲希望。

她說：「我知道這是不可能的，因為她已經一個月沒和我聯繫了，但孩子會永遠等她的媽媽。」

紐約時報 烏克蘭 布查

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