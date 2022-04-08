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報復？烏東火車站遭轟 飛彈外殼用俄文寫「為了孩子」

編譯郭宣含／綜合8日電
烏克蘭東部頓內次克北部大城克拉莫托斯克火車站8日遭一枚短程彈道飛彈擊中，至少52人死亡和逾百人受傷，烏克蘭稱是俄軍所為，但俄國防部否認。圖為救援人員檢查屍體。(Getty Images)
烏克蘭東部頓內次克北部大城克拉莫托斯克火車站8日遭一枚短程彈道飛彈擊中，至少52人死亡和逾百人受傷，烏克蘭稱是俄軍所為，但俄國防部否認。圖為救援人員檢查屍體。(Getty Images)

烏克蘭東部克拉莫托斯克(Kramatorsk)火車站8日湧進數百名平民準備逃離戰火，卻遭到飛彈攻擊；華盛頓郵報(WP)報導，從車站入口至月台血跡斑斑，沾血的行李和私人物品散落一地，許多斷肢屍體被裝進屍袋後運走。

頓內次克(Donetsk)北部大城克拉莫托斯克火車站8日遭飛彈攻擊，造成至少52人死亡和近百人受傷。華郵記者15分鐘後抵達該車站，離入口處約100碼處留下一大片飛彈外殼，上頭以俄文寫著「為了孩子」，頗有報復之意。

每日郵報(DailyMail)指出，這是由支持俄國的士兵所發射並留下的報復訊息，據悉俄國文宣洗腦俄軍，讓他們以為烏克蘭在烏東地區犯下殘暴不仁的行為。

華郵報導，目擊者先聽到一聲爆炸，隨後又傳出四至五聲爆炸；當時火車準備進站，許多民眾聚集在月台和車站。

車站內呈現屠殺般的混亂血腥場面，烏克蘭軍警集中屍體並蓋上防水布；車站內和月台上散落許多沾血行李、私人用品、小孩玩具和裝袋食物，木長椅幾乎遭鮮血染紅，一隻傷殘小狗躲在受害者身邊發抖。

現場烏克蘭民眾卡蘭蒙瓦(elena Khalenmonva)表示：「到處都是人，到處都是斷裂的四肢、軀幹、骨頭和殘骸。」車站接連爆裂聲震碎窗戶，許多等待區民眾遭碎玻璃噴刺。

卡蘭蒙瓦27歲的兒子重傷，他說他被第一個爆炸聲震倒在地，另一個人跌到他身上，為他擋下最可怕的爆炸震波，「倒在我身上的屍體救了我，他們完全被炸成碎片。」

法新社報導，屍體被軍用卡車載走，車站外四輛汽車遭完全摧毀。地上散落許多私人物品，一名婦女在找護照並表示：「我看到車站內有人滿身是血，地上到處都是人體，我不知道他們受傷還是死了。」

攻擊發生後兩小時，警察仍在收拾現場；一名清理現場的警察找到一隻手機，手機鈴聲不斷作響。

烏克蘭 警察 華郵

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