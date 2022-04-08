我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

掌摑代價 威爾史密斯未來10年遭禁參加奧斯卡典禮

應對Fed緊縮 那指4周首跌

伸援烏克蘭難民 荷蘭豪華遊輪成臨時收容所

中央社／鹿特丹7日綜合外電報導
各界紛紛馳援烏克蘭，福倫丹號成為難民的臨時住所，最多可收容1500人。（圖取自twitter.com/HALcruises）
各界紛紛馳援烏克蘭，福倫丹號成為難民的臨時住所，最多可收容1500人。（圖取自twitter.com/HALcruises）

烏俄戰爭爆發已滿6週，歐洲許多飯店和民宿業者向烏國難民伸出援手，提供免費住宿，一艘停靠在荷蘭鹿特丹（Rotterdam）的遊輪也敞開大門，最多可收容1500名逃離戰火的難民。

福倫丹號（Volendam）遊輪船長惠塔克（Ryan Whitaker）告訴美國有線電視新聞網（CNN）:「對我們的船員來說，讓福倫丹號為經歷許多苦痛的家庭提供舒適、溫暖的環境，是我們的榮幸。」

荷美航運公司（Holland America Line）旗下的福倫丹號長237公尺、擁有10層甲板。在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，該船尚未重新開始載客，但船員已全數回歸，以為原訂5月的啟航預做準備。

荷蘭政府先前承諾收容5萬名流離失所的烏克蘭人，因此當局於3月下旬聯繫荷美公司，詢問是否可承租一艘船，作為難民的臨時住所。

荷美公司歐洲船隊營運主管哈辛（Sibrand Hassing）表示，公司很樂意提供相關協助，因為它能「滿足（烏國難民）在食物和住房上的迫切需求」。

鹿特丹市政府1名發言人解釋，由於該市有「嚴重住房短缺」問題，因此目前無法向烏克蘭難民提供個人住房。

發言人說：「有些難民住在飯店裡，但這不是長久之計。所以我們決定在未來數個月中，將一些難民安置在船上。」

4月5日，首批100名烏克蘭人登上福倫丹號，未來還會有更多他們的同胞上船。

入住福倫丹號的烏國民眾每天可以享用三餐熱食，還能使用船上的各項設施，包括清潔服務、無線網路、健身中心等。

在為期3個月的租賃期內，福倫丹號將持續停靠在鹿特丹馬士河（River Maas）上的梅爾沃（Merwehaven）貨運港口。船上的人可以隨時下船，學生也可以去學校上課。

市府發言人強調，他們正「努力為每個在鹿特丹避難的烏克蘭兒童提供教育，我們希望在未來數週內達到這個目標。上課地點不會在這艘船上，而會在鹿特丹的某個地方。」

此外，根據當地防疫規定，當局鼓勵船上難民佩戴口罩。烏克蘭民眾登船時將接受一般健康檢查，任何出現COVID-19疑似症狀者都會接受檢測，船上也會提供COVID-19疫苗。荷美公司表示，全體船員都會遵守防疫規定。

福倫丹號預計於7月恢復正常載客，即將推出的行程包括北極圈的永晝航行和北歐首都之旅，為期2週的旅程約要價每人2400美元。

烏克蘭 防疫 健身

上一則

是否申請加入北約組織 芬蘭6月底決定

延伸閱讀

烏克蘭難民搭船逃難卻遭遇襲擊 共釀4死含1名兒童

烏克蘭難民搭船逃難卻遭遇襲擊 共釀4死含1名兒童
克宮認了俄軍在烏「死傷慘重」 再喊布查屠殺是假消息

克宮認了俄軍在烏「死傷慘重」 再喊布查屠殺是假消息
經典電影「辛德勒的名單」紅衣女孩 在波蘭幫助烏克蘭難民

經典電影「辛德勒的名單」紅衣女孩 在波蘭幫助烏克蘭難民
難民擠美墨邊境 烏人有休息室…中南美難民連草地都沒

難民擠美墨邊境 烏人有休息室…中南美難民連草地都沒

熱門新聞

波蘭副總理卡臣斯基3日稱德法跟俄國過於親近，並對柏林當局尤其感到不滿。路透

不忍了 波蘭重砲轟德國：與法國一樣強烈偏袒俄羅斯

2022-04-03 08:36
德國一名60歲的男子，為了向不想打疫苗的人兜售疫苗卡，自己竟然接種了90劑的新冠疫苗。圖為柏林一名男士正在接種疫苗。（Getty Images）

德男子為賣疫苗卡 混打90劑不同廠牌疫苗 下場曝光了…

2022-04-03 22:15
遭俄軍殺害的女村長(左)、兒子(左)，及丈夫(中)生前照片。(取自推特)

烏克蘭小鎮女村長拒投降 一家三口被俄軍凌虐後處決

2022-04-04 22:23
匈牙利總理奧班發表勝選演說。（Getty Images）

匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基

2022-04-04 09:57
巴西男模烏索擁9妻，最近其中一名老婆因懷念懷念「一夫一妻制」跟他提離婚。（取材自Instagram）

巴西男模擁9妻「被1老婆休夫」 發願再娶湊滿10人

2022-04-06 17:58
在基輔駐守的烏克蘭軍隊。（歐新社）

白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰

2022-04-01 11:42

超人氣

更多 >
反綁雙手、渾身傷…恐怖視頻曝烏軍疑虐殺俄戰俘

反綁雙手、渾身傷…恐怖視頻曝烏軍疑虐殺俄戰俘
谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名

谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名
闖國會者首例判無罪 原因是他說了這句：警察招手准我進來

闖國會者首例判無罪 原因是他說了這句：警察招手准我進來
劉嘉玲、李立群困小區 避疫暴露上海豪宅

劉嘉玲、李立群困小區 避疫暴露上海豪宅
川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元

川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元