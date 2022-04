影／俄軍戰火摧殘 柴可夫斯基於烏克蘭故居成廢墟

俄羅斯 著名作曲家柴可夫斯基曾短暫居住在目前烏克蘭 東北部城鎮托斯提耶納,但根據報導,這位「天鵝湖」作曲者的故居已毀於俄軍戰火。

法新社報導,柴可夫斯基(Pyotr Ilyich Tchaikovsky)過去曾經短居的這棟別墅,目前已經成為一片廢墟。

托斯提耶納(Trostyanets)在1800年代中期是俄羅斯帝國的領土,時年24歲的柴可夫斯基在這裡完成了他的第一部交響樂作品「風暴序曲」(The Storm, Op. 76)。

這是柴可夫斯基在暑假期間,以俄國 劇作家歐斯洛夫斯基(Aleksandr Ostrovsky)的同名戲劇為靈感所創作的樂曲。

托斯提耶納先前曾被俄軍佔領約1個月,近期才被烏克蘭軍隊奪回掌控權。這個人口1萬9000人的城鎮距離俄羅斯邊境僅有20英里,在俄國侵烏戰事中飽受戰火摧殘。

VIDEO: Where Tchaikovsky lived, Russia leaves behind death and hunger.



Tchaikovsky, Russia’s most famous composer, once called Trostyanets home. Now the town in northeast Ukraine, like his old house, lies in ruins as residents count the cost of a month of Russian occupation pic.twitter.com/UhOAVRCTkp