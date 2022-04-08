影／俄軍戰火摧殘 柴可夫斯基於烏克蘭故居成廢墟

圖為托斯提耶納一間醫院外牆被砲彈摧毀。路透

俄羅斯 著名作曲家柴可夫斯基曾短暫居住在目前烏克蘭 東北部城鎮托斯提耶納，但根據報導，這位「天鵝湖」作曲者的故居已毀於俄軍戰火。

法新社報導，柴可夫斯基（Pyotr Ilyich Tchaikovsky）過去曾經短居的這棟別墅，目前已經成為一片廢墟。

托斯提耶納（Trostyanets）在1800年代中期是俄羅斯帝國的領土，時年24歲的柴可夫斯基在這裡完成了他的第一部交響樂作品「風暴序曲」（The Storm, Op. 76）。

這是柴可夫斯基在暑假期間，以俄國 劇作家歐斯洛夫斯基（Aleksandr Ostrovsky）的同名戲劇為靈感所創作的樂曲。

托斯提耶納先前曾被俄軍佔領約1個月，近期才被烏克蘭軍隊奪回掌控權。這個人口1萬9000人的城鎮距離俄羅斯邊境僅有20英里，在俄國侵烏戰事中飽受戰火摧殘。