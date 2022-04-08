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影／俄軍戰火摧殘 柴可夫斯基於烏克蘭故居成廢墟

中央社基輔8日綜合外電報導
圖為托斯提耶納一間醫院外牆被砲彈摧毀。路透
圖為托斯提耶納一間醫院外牆被砲彈摧毀。路透

俄羅斯著名作曲家柴可夫斯基曾短暫居住在目前烏克蘭東北部城鎮托斯提耶納，但根據報導，這位「天鵝湖」作曲者的故居已毀於俄軍戰火。

法新社報導，柴可夫斯基（Pyotr Ilyich Tchaikovsky）過去曾經短居的這棟別墅，目前已經成為一片廢墟。

托斯提耶納（Trostyanets）在1800年代中期是俄羅斯帝國的領土，時年24歲的柴可夫斯基在這裡完成了他的第一部交響樂作品「風暴序曲」（The Storm, Op. 76）。

這是柴可夫斯基在暑假期間，以俄國劇作家歐斯洛夫斯基（Aleksandr Ostrovsky）的同名戲劇為靈感所創作的樂曲。

托斯提耶納先前曾被俄軍佔領約1個月，近期才被烏克蘭軍隊奪回掌控權。這個人口1萬9000人的城鎮距離俄羅斯邊境僅有20英里，在俄國侵烏戰事中飽受戰火摧殘。

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