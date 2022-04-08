影／烏東火車站遭俄火箭襲擊 30人死亡、超過百人受傷

烏克蘭國家鐵路公司8日表示，烏東頓內次克州的克拉莫托斯克火車站被兩枚俄羅斯的火箭集中，30多人死亡、超過100人受傷。照片翻攝：Twitter/olex_scherba

烏克蘭 國家鐵路公司8日表示，烏東頓內次克 州的克拉莫托斯克（Kramatorsk）火車站被兩枚俄羅斯 的火箭集中，30多人死亡、超過100人受傷。

衛報報導，頓內次克州的Pavlo Kyrylenko州長在Telegram發文指出，就在火箭襲擊當下，車站內正有數千平民試圖撤往安全地區。

不過，俄羅斯衛星通訊社引述烏東分離分子「頓內次克人民共和國國土防禦指揮部」在Telegram的發文聲稱烏軍使用「圓點-U」（Tochka-U）飛彈襲擊克拉莫托斯克，碎片則落在正在疏散平民的火車站附近。並指「圓點-U」系統已經老舊，俄軍與烏東分離分子均不再使用，反倒是烏軍自己積極使用。

❗️ Не менее 30 человек погибли и более 100 пострадали после удара ВСУ по вокзалу Краматорска, сообщают местные СМИ pic.twitter.com/R0acdWIGHL — НТВ (@ntvru) April 8, 2022