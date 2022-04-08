歐盟通過禁止進口俄煤 G7也祭出新制裁懲俄

為因應俄羅斯對烏克蘭 發動戰爭，歐盟 （EU）7日表示已通過禁止進口俄國 煤炭，以及對俄國船隻關閉歐盟港口，將於8月初生效。另外，七大工業國集團（G7）也祭出新的對俄制裁，禁止「對俄國經濟的關鍵產業做新的投資，包括能源產業」。

法新社報導，歐盟理事會（European Council）主席國法國的一名官員說，上述舉措替「非常重大的」第5輪對俄制裁打了先鋒。

這是俄羅斯2月24日揮兵入侵烏克蘭以來，歐盟首度禁止從俄羅斯進口能源。相較下，遠比煤炭進口量大的俄羅斯石油和天然氣，至今尚未遭遇歐盟禁令。

相關方案也包括一項總額達100億歐元（約108億美元）的對俄出口禁令，其中包括高科技產品，並將凍結俄國數家銀行的資產。

烏克蘭首都基輔（Kyiv）附近的布查鎮（Bucha）上週末發現大量平民遺體後，歐盟執行委員會（European Commission）提出上述最新措施。

這是歐盟首度鎖定自己高度仰賴的俄國能源產業。歐盟國家45%的煤炭是從俄國進口，一年價值高達40億歐元。

此外，G7禁止特定商品出口至俄國、限制從俄國進口產品的規定都將擴大，同時還將加強施壓俄國銀行和國有企業。

不過，G7並未全面禁止能源進口，而是說會「加快」計畫來減少對俄國化石燃料的依賴程度。

另據法廣網報導，歐洲8個國家：法國、捷克、德國、愛沙尼亞、拉脫維亞、斯洛伐克、瑞典以及西班牙的司法機構已開始對烏克蘭布查屠殺立案調查。歐盟委員會7日表示，「鼓勵」那些已對烏克蘭可能發生戰爭罪行展開調查的成員國，加入歐洲司法合作組織協調的聯合調查小組。