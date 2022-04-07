難民擠美墨邊境 烏人有休息室…中南美難民連草地都沒

墨西哥城市提璜納聚集了成群自墨西哥市或坎昆機場降落、以旅遊簽證入境的烏克蘭難民，他們正等待獲准進入美國。(美聯社)

近期有許多烏克蘭 人難民得知，入境美國最快捷方法就是先買張機票飛到墨西哥 ，如今墨西哥邊境 累積大批烏克蘭難民，與其他中南美洲國家的難民聚集在邊境一同等待進入美國；不過卻引發社會質疑，同樣是難民，當局是否優先收容烏克蘭人；加上現場許多非營利組織為烏克蘭人提供食物和生活資源，使得種族之間的差別待遇更加明顯。

食物和生活資源 大不同

在與加州相鄰的墨西哥城市提璜納(Tijuana)聚集了成群自墨西哥市(Mexico City)或坎昆(Cancun)機場降落、以旅遊簽證入境的烏克蘭難民，機場休息室甚至還貼出「只開放給烏克蘭難民」的字樣；美國當局6日在加州聖地牙哥(San Diego)已批准400名難民入境，另外超過700人抵達提璜納。

近來申請美國移民簽證的人數暴增太多，數量過於龐大使得審查的時間不斷延長，從墨西哥入境美國幾乎是最快的方式；加州烏克蘭難民組織志工歐莉亞‧克瑞斯克(Olya Krasnykh)就抱怨：「政府雖然宣布接收難民，卻一點計畫都未提出。」

烏民等入境美國 排隊3天

本周在提璜納的邊境管制站，帶著兩個女兒和兩個姪子、剛逃離烏克蘭的女子娜塔莉‧揚科娃(Nataly Yankova)，與其他15個同樣逃出烏克蘭的家族一起，坐在椅子上排隊等待入境美國，等了三天才終於輪到揚科娃一家。

烏難民從50人增至1200人

但事實上，一周前提璜納邊境的烏克蘭難民僅約50人，短短四天就暴增至500人；截至3日，搭機抵達提璜納的烏克蘭難民已達近1200人。

然而，美國政府原定下個月放寬新冠疫情的邊境管制，眾多中南美洲國家、如宏都拉斯和海地難民也在等待入境美國；當局估計，屆時管制放寬後，每天平均將有1萬8000名難民申請入境，為目前人數的三倍。

申請暴量 中南美難民叫苦

瓜地馬拉一對夫妻帶著他們三歲兒子於日前抵達提璜納，現場卻已擠滿烏克蘭難民，連一塊草地都占不到，更不用說帳篷；宏都拉斯的難民雖然有草地可待著，卻不如烏克蘭難民有像克瑞斯克這樣的志工全天候供應食物和飲品。

此外，當地還有許多穿著烏克蘭國旗顏色服裝的志工專為烏克蘭難民安排文件申請，再將大量的申請資料用電腦系統分類排序；截至5日晚間，名單上已有逾2000個家庭完成申請資料，還發訊息提醒他們注意是否收到簽證面試通知。

黑斯廷斯加州大學(University of California, Hastings)性別與難民研究中心的法律總監布蘭恩妮‧布奇(Blaine Bookey)就質疑，比起中南美洲的難民，當局是否優先收容烏克蘭難民；她說：「拜登總統收容烏克蘭難民是正確的選擇，但面對中南美洲的難民卻存在種族上的差別待遇。」