我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

德握有衛星影像 顯示俄軍參與布查平民殺戮行動

中央社柏林7日綜合外電報導
圖為馬薩爾科技公司4月4日公布在3月19日拍攝布查鎮雅布隆斯卡街的衛星圖像。Getty Images
圖為馬薩爾科技公司4月4日公布在3月19日拍攝布查鎮雅布隆斯卡街的衛星圖像。Getty Images

消息人士今天表示，德國政府手上握有衛星影像，顯示俄羅斯軍隊參與烏克蘭布查鎮的平民殺戮事件；此外德媒報導，情報機構攔截到俄軍通訊內容，其中疑似提到布查屠殺行動。

德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）報導，情報機構截獲來自俄軍的無線電訊息，通訊內容與布查鎮（Bucha）已知的傷亡狀況一致。

在柏林攔截到的某次通訊中，一名俄軍士兵自稱開槍射中一名烏國腳踏車騎士，隨後外流照片顯示，布查鎮有一具屍體躺在地上，旁邊有一台腳踏車。

「明鏡周刊」指出，柏林還有攔截到其他通訊內容，但不清楚通訊中俄軍的確切位置。這顯示除了布查鎮外，烏國可能還有其他地區發生類似的平民遇害悲慘事件。

消息人士則透露，德國「聯邦政府確實握有證據，可證明俄羅斯在布查犯下罪行。但這是指衛星影像，無線通訊內容不足以當作俄軍犯下布查殺戮行動的明確證據」。

消息人士還說，目前尚無跡象顯示俄軍總參謀部下令在布查鎮屠殺平民。

自俄軍2月24日入侵烏國以來，位於烏國首都基輔（Kyiv）西北方37公里外的布查鎮被俄軍佔領超過1個月。烏國官員說，單是在布查鎮就有超過300人被俄軍殺害，其中約50人遭到處決。莫斯科則否認上述指控。

布查 德國 俄羅斯

上一則

歐洲議會通過象徵性表決 全面禁運俄國能源

下一則

英特爾執行長季辛格赴印度 與總理莫迪會面

延伸閱讀

影／烏克蘭坦克單獨對戰俄羅斯裝甲車隊 英勇影片曝光

影／烏克蘭坦克單獨對戰俄羅斯裝甲車隊 英勇影片曝光
先發制人 美國以不完整情資抗俄 打亂戰事布局

先發制人 美國以不完整情資抗俄 打亂戰事布局
「新奧許維茲」馬立波5000死 市長控訴變死亡集中營

「新奧許維茲」馬立波5000死 市長控訴變死亡集中營
殘殺300平民 40歲布查屠夫被起底 資料全曝光

殘殺300平民 40歲布查屠夫被起底 資料全曝光

熱門新聞

澤倫斯基宣布以「叛徒」為由解雇烏克蘭國家安全部門的2名高級成員。（歐新社）

「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員

2022-03-31 20:52
波蘭副總理卡臣斯基3日稱德法跟俄國過於親近，並對柏林當局尤其感到不滿。路透

不忍了 波蘭重砲轟德國：與法國一樣強烈偏袒俄羅斯

2022-04-03 08:36
德國一名60歲的男子，為了向不想打疫苗的人兜售疫苗卡，自己竟然接種了90劑的新冠疫苗。圖為柏林一名男士正在接種疫苗。（Getty Images）

德男子為賣疫苗卡 混打90劑不同廠牌疫苗 下場曝光了…

2022-04-03 22:15
遭俄軍殺害的女村長(左)、兒子(左)，及丈夫(中)生前照片。(取自推特)

烏克蘭小鎮女村長拒投降 一家三口被俄軍凌虐後處決

2022-04-04 22:23
匈牙利總理奧班發表勝選演說。（Getty Images）

匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基

2022-04-04 09:57
在基輔駐守的烏克蘭軍隊。（歐新社）

白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰

2022-04-01 11:42

超人氣

更多 >
中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像
南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死

南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死
密蘇里中餐館被寫負評 華人老闆爆內幕：網紅要求打折被我拒絕

密蘇里中餐館被寫負評 華人老闆爆內幕：網紅要求打折被我拒絕
習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭

習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭
6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃