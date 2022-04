影／烏克蘭坦克單獨對戰俄羅斯裝甲車隊 英勇影片曝光

通訊軟體Telegram近日出現一部空拍影片,可看到一輛烏克蘭 T-64坦克車埋伏在有利位置,單槍匹馬對一列俄羅斯BTR-82A裝甲運兵車隊開火,砲彈摧毀了其中一輛裝甲車,當場起火燃燒。

英國 「鏡報」(The Mirror)報導,俄烏兩軍當時是在基輔西方約80公里的新巴桑鎮(Nova Basan)交手,俄軍其他裝甲運兵車朝烏軍這部T-64坦克車開火反擊,同時似乎也攻擊鏡頭外的其他目標。

Footage captured by a Ukrainian military drone shows a Ukrainian tank ambushing a Russian Column in Nova Basan in Ukraine on last week. The stand-off was between the Dmytro Korchynsky Brotherhood Battalion and Russia. pic.twitter.com/sMbGGIC77y