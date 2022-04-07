捷克開先例 提供烏克蘭「蘇聯製」戰車、幫忙維修軍備

捷克軍援烏克蘭，正在將前蘇聯設計的舊型戰車交給烏克蘭。（取材自推特）

捷克官員表示，捷克正在將前蘇聯設計的舊型戰車交給烏克蘭 ，提供烏軍迫切需要的重型武器。華爾街日報報導，這是俄國 2月24日入侵烏克蘭以來，首度有外國向烏克蘭提供戰車；捷克及與烏克蘭接壤的斯洛伐克，也正在考慮開放其軍工業設施，以修復和改裝受損的烏克蘭軍備。

報導說，俄軍空襲將矛頭對準烏克蘭國防工業，摧毀軍備維修設施，這使得捷克和斯洛伐克聯手援烏的行動更有價值。

捷克國防部 官員說，捷克已向烏克蘭送出逾12輛前蘇聯設計的T-72M戰車，還向烏克蘭提供榴彈砲和BMP-1兩棲履帶式步兵戰車。

東歐的北約組織國家官員擔心，西方武器和彈藥供應不能滿足烏克蘭需求。一名波蘭資深官員說，烏克蘭一周收到的軍火數量，一天就消耗殆盡。

除了提供戰車，包括捷克在內的中歐各國政府也在評估讓烏克蘭將受損軍備送往當地進行維修的風險。斯洛伐克官員表示，該國沒有戰車可提供烏克蘭，但已針對是否開放其軍工業設施進行討論。

烏克蘭若有鄰國大力支援，與俄羅斯的戰爭可能持續數月甚至更長時間。在消耗戰中，俄國裝備方面的壓倒性優勢，可能使戰局朝有利於莫斯科的方向傾斜。

捷克國防部一名官員說：「戰爭時間拖得愈長，就有愈多受損軍備需要維修。烏克蘭軍工業設施已百分之百投入運作，他們正在尋求鄰近盟邦提供協助。」

北約祕書長史托騰柏格表示，北約正在尋求提供更多且更先進的武器系統給烏克蘭，例如防空系統和美製標槍反戰車飛彈，並提供燃料、彈藥、防護裝備和醫療用品。他說，北約認為，俄軍未來幾周將朝烏克蘭東南部大力推進，因此希望能迅速為烏軍提供補給。