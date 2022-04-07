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烏克蘭母親在2歲女兒背上留話「託孤」 盼她倖存有人照顧

編譯中心／綜合6日電
一名烏克蘭母親擔心遭俄軍殺害與女兒失聯，在女兒背部寫上其他家人的聯絡資訊。（取材自Instagram）
一名烏克蘭母親擔心遭俄軍殺害與女兒失聯，在女兒背部寫上其他家人的聯絡資訊。（取材自Instagram）

烏俄戰爭持續超過1個多月，先前有許多兒童被迫跨越國境，甚至獨自奔向異國，令人鼻酸，近日又有催淚故事被報導。一名烏克蘭母親在2歲女兒的背上，寫滿聯絡方式，以防女兒在逃難過程中與她失散，或是讓女兒「成為孤兒」後，仍有人能憑此確認身分。

33歲烏克蘭女子馬科維（Sasha Makoviy）在俄羅斯發動戰爭當天，迅速帶著2歲的女兒維拉（Vira）從基輔家中撤離。但戰火無情，馬科維擔心母女失散或自己會遭俄軍殺害，於是用鋼筆在女兒的背上，盡可能將所有個人資訊、聯絡方式寫下，還塞了有其他家人詳細資料的紙條在女兒口袋，「這樣即使我死了，維拉以後才會知道自己是誰，發現她的好心人也會知道她是倖存者，並替我將女兒送到其他親人身邊」。

烏克蘭2歲女童維拉的故事讓許多人動容。（取材自Instagram）
烏克蘭2歲女童維拉的故事讓許多人動容。（取材自Instagram）

馬科維4月1日將這些照片上傳到Instagram後，表示「當你已經麻痺了被砲擊巨響驚醒後的感覺，我和你們一樣顫抖、懼怕」「戰爭發生第一天，我用顫抖的雙手簽了名。我真的很害怕，維拉是我生命中最珍貴的禮物，無法想像我們會失去彼此…」。

此事在網路上掀起熱議。不少烏克蘭同胞留言表示大有共鳴，「原來不只我這麼做」、「直到我們一家人跨越邊境團聚後，我將所有印記都擦掉，該丟的字條也丟了，但疤痕卻永遠烙印心中」。目前馬科維一家人在法國安頓，即使如此，她表示就連走在街頭心情依然緊繃，害怕腳底下會有地雷之類的武器。

烏克蘭 邊境 俄羅斯

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