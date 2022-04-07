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普亭未放棄控制全烏克蘭 北約秘書長：俄烏恐再戰數月數年

編譯中心／綜合6日電
北約外長6日在比利時布魯塞爾舉行會議，就支持烏克蘭、加強制裁俄羅斯等進行協商。圖為各國代表合影。(路透)
北約外長6日在比利時布魯塞爾舉行會議，就支持烏克蘭、加強制裁俄羅斯等進行協商。圖為各國代表合影。(路透)

北約組織和七大工業國（G7）外長6日在比利時布魯塞爾舉行會議，就支持烏克蘭、加強制裁俄羅斯協調行動採取進一步措施；歐盟準備實施第5輪制裁，中斷俄羅斯煤炭進口。北約祕書長史托騰柏格警告，俄羅斯總統普亭並未放棄「控制整個烏克蘭」的目標，這場戰爭可能會持續「數月甚至數年」。

法廣網報導，史托騰柏格在會上表示，「我們必須實事求是。戰爭可能會持續很長時間，幾個月甚至幾年。」他表示普亭並未放棄「控制整個烏克蘭」的目標，因此盟國必須為支持烏克蘭、維持對俄制裁和加強北約防禦做長期的準備。

史托騰柏格表示，「烏克蘭迫切需要軍事支持，這就是為什麼北約盟國同意繼續向烏克蘭提供多種不同類型的軍事裝備。」並表示軍事支持已初見成效。

美國國務卿布林肯在與史托騰柏格共同出席記者會時也表示，「如果俄國繼續侵略烏克蘭，我們將做三件事：繼續支持烏克蘭人，繼續對俄國施加巨大壓力，加強聯盟的防禦。」

另據華盛頓郵報報導，西方支持者曾承諾，尊重烏克蘭與俄國停戰方案中的任何決定；但由於攸關更大的全球安全問題，對烏克蘭該做出多少讓步換得和平協議，北約國家見解不一。

美國對烏克蘭的態度是支持，但不會為烏克蘭做決定。而一些歐洲國家，特別是對俄國入侵或占領有著痛苦記憶的前共產國家，尤其擔心戰事發展，並憂心自己將成為俄國下個目標。而北約決策者與分析人士指出，一些北約成員國不樂見烏克蘭割讓領土，給予普亭任何勝利假象。

拉脫維亞防長帕布瑞克斯說，希望烏克蘭「像鋼鐵一樣」堅持下去。一名不願具名的歐盟外交官說，出於人道考量，多數人當然希望戰爭盡快結束，問題是如果現在就停戰，普亭就能重整旗鼓，另尋藉口重新開戰，「普亭不會放棄他的目標」。

烏調查俄近4500戰爭罪狀

俄羅斯最近在烏克蘭布查鎮犯下令人髮指的暴行、全球醞釀祭出新一波制裁之際，烏國檢方今天表示，檢方正在調查俄軍據信涉及的4468宗戰爭罪情事。

英國「衛報」報導，烏國檢察官辦公室公布的數據顯示，俄軍入侵以來，估計有165名孩童不幸喪命，而截至今天為止，烏國正在調查的戰爭罪狀高達4468宗，且以日增數百宗的速度增加中。

烏克蘭 普亭 俄國

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