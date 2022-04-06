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基輔小鎮居民遭虐 痛苦回憶：俄軍逼腿夾手榴彈30小時

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基輔小鎮居民遭虐 痛苦回憶：俄軍逼腿夾手榴彈30小時

編譯林梅婕／綜合5日電
新巴桑村一位婦女1日獲知一位親友被俄軍殺害，掩面痛哭。(路透)
新巴桑村一位婦女1日獲知一位親友被俄軍殺害，掩面痛哭。(路透)

烏克蘭當局日前收復首都基輔周邊地區，發現許多俄軍曾占領的小鎮已經殘破不堪，只遺留斷壁殘垣，倖存的居民更是受盡滄桑和折磨；位於基輔以東60哩的新巴桑村(Nova Basan village)也是烏軍成功收復的村鎮之一，當地居民指控俄軍不僅囚禁他們，還對他們嚴刑拷打，身心備受折磨。

紐約時報報導，在俄軍占領的期間，新巴桑村市政官員狄亞申科(Mykola Dyachenko)與數十名男性一同被俘虜長達25天；即使重獲自由，他在受訪時仍臉色蒼白、筋疲力盡地說：「真的很可怕，沒有人料想過會發生這種事。」

狄亞申科透露監禁期間，俄軍拷問他15次關於烏軍的防禦基地或武器庫位在何處；一名俄軍甚至在訊問時朝他的頭部上方開槍，當時他的眼睛被膠帶纏住，槍支擊發的力道更加劇烈，他說：「這是一種心理壓力，他們要逼我說出我不願說出的事。」

另外兩名同樣遭到俄軍俘虜的男子也表示，俄軍不僅用步槍的槍托毆打他們，還對他們拳腳相向；有人描述自己的雙臂被綁起來吊在半空中，38歲的布瑞茲加林(Oleksiy Bryzgalin)則稱自己被綁在椅子上接受審問，他的兩腿之間被迫夾著一顆手榴彈長達30個小時，俄軍也曾朝他頭部的旁邊開槍。

布瑞茲加林還說，所有囚犯都被關在臨時搭建的囚房，每天只能吃兩顆馬鈴薯和上一次廁所；幾周後有一些人和他成功逃脫，但即使過了五天，布瑞茲加的大腿仍飽受夾著手榴彈的痙攣之痛，每晚都輾轉難眠。

狄亞申科表示，目前平民的死傷人數還無法估計，但他已經聽說有平民在加油站被俄軍槍殺，還有一名受傷的軍方人員在囚禁期間和他關在一起，但自從這名成員被帶走後就在也沒見過人影了。

曾參與烏克蘭奪回盧基亞尼夫卡(Lukyanivka)的志願軍指揮官賽瑞迪克(Oleksiy Serediuk)表示，占領新巴桑村的俄軍在烏軍層層圍堵下，只能殺出重圍才能逃出，造成一陣混亂。

如今烏軍終於重新收復基輔，當地民眾也如釋重負，一名躲在村裡角落覬覦志工食物的82歲老太太瑪麗亞‧盧丹科(Maria Rudenko)說：「我只能躲在家裡發抖，更不敢走出來一探究竟。」

烏克蘭 紐約時報 加油站

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