俄烏衝突恐長達數年 密利籲在東歐建永久基地禦俄

美國參謀首長聯席會議主席密利。(美聯社)

美國參謀首長聯席會議主席密利 （Mark Milley）5日表示，發生在烏克蘭 的衝突可能長達數年，美國應考慮在東歐建立更多美軍輪調的永久基地，以抵禦俄羅斯侵略。

密利的估算與白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）4日的說法一致，蘇利文表示，下一階段俄烏衝突可能曠日費時，美國會盡力滿足烏克蘭安全需求。

聯邦眾議院軍事委員會邀請密利和國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）作證，說明下年度預算規畫，烏克蘭議題成焦點。

奧斯丁表示，烏克蘭有效使用刺針（Stinger）飛彈與標槍（Javelin）飛彈抵禦俄軍，美國會盡快提供烏克蘭兩款彈簧刀無人機（Switchblade300、600）；路透報導，Switchblade600配備反裝甲彈頭，可在目標上空盤桓超過40分鐘，對坦克和裝甲車破壞力極強。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，密利表示，俄羅斯入侵烏克蘭是他服役42年以來對全球安全的最大威脅，世界越發不穩定，發生重大國際衝突的機會正在增加。

密利表示，他認為這場衝突至少會延續數年，俄羅斯發起這場大戰，北約、美國、烏克蘭和其他支持烏克蘭的盟國夥伴，都會有好一段時間參與其中。

根據五角大廈的評估，俄軍雖北撤至白俄羅斯 ，但只是調整戰鬥目標，並非放棄侵略烏克蘭，這也將影響美國和北約在東歐的防衛。

密利說，美國的部署受烏克蘭事件影響而未定，但長期來看，美軍可能會強化在該區域的部署。

「我的建議是建立部分永久基地，但非永久駐紮，讓美軍在這些永久基地輪調更能展現持久效果及形成威懾力。」密利表示，相信東歐盟友也會非常樂意，也願意埋單。

美聯社報導，密利主張美軍在全球輪調以抵銷永久駐紮帶來的成本，例如南韓與波斯灣。

北約（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）上月底表示，烏克蘭危機顯示北約必須重新調整長期的軍事部署，北約領導人將在6月的例行峰會上討論此事。