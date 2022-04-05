62歲微軟退休副總裁 烏克蘭邊境千里駕車接送難民

62歲微軟前副總裁湯普森退休後義務駕車接送烏克蘭難民前往避難處，單趟車程最遠一千多公里，只為讓離鄉背井的難民有個安身立命處。（取材自linkedin）

62歲前微軟（Microsoft）副總裁湯普森（Rick Thompson）退休 後住在西雅圖 附近船屋，每天散步、划船。3月底後，他出現在歐洲，義務駕車接送烏克蘭 難民前往避難處，單趟車程最遠一千多公里，只為讓離鄉背井的難民有個安身立命處。

「西雅圖時報」5日報導，湯普森退休前是科技巨擘微軟公司副總裁，他的斜桿人生一度跨足西雅圖法拉利汽車經銷商，還曾與他的前妻合夥經營巧克力事業。

俄烏戰爭爆發後，他原可以捐款給慈善組織就好，不過他內心有股動力讓他親赴東歐現場。

Some of you will remember Rick Thompson from Microsoft. Someone of you might have read some great comments from him in my Xbox Oral History. Well, he's now driving Ukrainian refugees to safety in a VW van: https://t.co/w1WASGDv9X — Dina Bass (@dinabass) April 6, 2022

根據聯合國的統計指出，戰事爆發後，超過400萬烏克蘭人離境，約占烏克蘭人口10%。

湯普森3月23日從西雅圖飛到德國柏林，他租了一輛廂型車後立即開往波蘭。他的計畫很簡單：義務駕車，載著難民家庭前往他們想去的任何歐洲地點。

他先是抵達6萬人的波蘭邊境城市普瑟米斯（Przemysl），這裡距離烏克蘭邊境僅約13公里。

湯普森在一處超市改成的難民庇護所，拿出護照、填妥文件，申請成為駕車志工，不論開多遠的距離他都願意幫忙。

他的第一趟任務是載1位母親及其4個孩子到波蘭肯普洛（Kepno）農場，車程大約830公里。

由於18歲到60歲烏克蘭男性都留守故鄉打仗，逃出烏克蘭的難民多是婦女和孩童。湯普森理解女性在乘坐陌生男性駕車時的恐懼，他特地請會說烏克蘭語的朋友，以手機應用程式錄一段語音，好讓乘客安心。

他也盡快把傷心又疲憊的這家人送達目的地。沿途他在加油站買熱狗給他們，並把他身上的25美元現金全給那位母親。

他的第2趟任務是駕車1千多公里，把8位烏克蘭難民從普瑟米斯載到布魯塞爾。這批難民是來自基輔的特瑪拉（Tamara）和她的兒子、母親，還有她的妹妹和其兩名子女，以及一位女士及其兒子。兩天的車程中，他們在德國東部城市德勒斯登（Dresden）過夜，湯普森幫這8位難民支付旅館錢。

他在上路前，請一位比利時女性打電話來，以俄語招呼特瑪拉一行人。特瑪拉透過社群軟體Telegram告訴西雅圖時報，湯普森給了他們希望與信念，讓他們知道「我們並不孤單，這世上有像他一樣的善人」。

特瑪拉說，離開基輔之前沒有一天是平靜的，警報聲、爆炸聲和戰機飛過頭上，「孩子們活在恐懼中，每天躲在地下室，不知道是否可以活著離開」。

湯普森第3趟接送是把一對母子從普瑟米斯送到捷克首都布拉格，路程大約800公里，這位媽媽在布拉格有朋友，她希望能在那裡找到工作。

之後，湯普森開車15小時，抵達羅馬尼亞邊城西瑞特（Siret），那裡靠近被俄軍猛攻的烏克蘭南部。

他的這趟任務是載送3位母親、1位奶奶和4名孩子前往保加利亞瓦那（Varna）。他請之前載過的特瑪拉來電講一段俄語招呼，上述8名乘客聽完後報以激動的情緒。

湯普森透過電子郵件跟他70多位朋友們分享他的義工旅程，他的朋友共襄盛舉為烏克蘭籌款，目前募款金額超過5萬多美元。

湯普森返回西雅圖的機票訂在4月23日，他退休後的生命有了新的意義，他並不打算提前返家，要繼續留在歐洲，接送烏克蘭難民前往安全的地方。