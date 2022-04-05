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62歲微軟退休副總裁 烏克蘭邊境千里駕車接送難民

中央社／舊金山5日電
62歲微軟前副總裁湯普森退休後義務駕車接送烏克蘭難民前往避難處，單趟車程最遠一千多公里，只為讓離鄉背井的難民有個安身立命處。（取材自linkedin）
62歲微軟前副總裁湯普森退休後義務駕車接送烏克蘭難民前往避難處，單趟車程最遠一千多公里，只為讓離鄉背井的難民有個安身立命處。（取材自linkedin）

62歲前微軟（Microsoft）副總裁湯普森（Rick Thompson）退休後住在西雅圖附近船屋，每天散步、划船。3月底後，他出現在歐洲，義務駕車接送烏克蘭難民前往避難處，單趟車程最遠一千多公里，只為讓離鄉背井的難民有個安身立命處。

「西雅圖時報」5日報導，湯普森退休前是科技巨擘微軟公司副總裁，他的斜桿人生一度跨足西雅圖法拉利汽車經銷商，還曾與他的前妻合夥經營巧克力事業。

俄烏戰爭爆發後，他原可以捐款給慈善組織就好，不過他內心有股動力讓他親赴東歐現場。

根據聯合國的統計指出，戰事爆發後，超過400萬烏克蘭人離境，約占烏克蘭人口10%。

湯普森3月23日從西雅圖飛到德國柏林，他租了一輛廂型車後立即開往波蘭。他的計畫很簡單：義務駕車，載著難民家庭前往他們想去的任何歐洲地點。

他先是抵達6萬人的波蘭邊境城市普瑟米斯（Przemysl），這裡距離烏克蘭邊境僅約13公里。

湯普森在一處超市改成的難民庇護所，拿出護照、填妥文件，申請成為駕車志工，不論開多遠的距離他都願意幫忙。

他的第一趟任務是載1位母親及其4個孩子到波蘭肯普洛（Kepno）農場，車程大約830公里。

由於18歲到60歲烏克蘭男性都留守故鄉打仗，逃出烏克蘭的難民多是婦女和孩童。湯普森理解女性在乘坐陌生男性駕車時的恐懼，他特地請會說烏克蘭語的朋友，以手機應用程式錄一段語音，好讓乘客安心。

他也盡快把傷心又疲憊的這家人送達目的地。沿途他在加油站買熱狗給他們，並把他身上的25美元現金全給那位母親。

他的第2趟任務是駕車1千多公里，把8位烏克蘭難民從普瑟米斯載到布魯塞爾。這批難民是來自基輔的特瑪拉（Tamara）和她的兒子、母親，還有她的妹妹和其兩名子女，以及一位女士及其兒子。兩天的車程中，他們在德國東部城市德勒斯登（Dresden）過夜，湯普森幫這8位難民支付旅館錢。

他在上路前，請一位比利時女性打電話來，以俄語招呼特瑪拉一行人。特瑪拉透過社群軟體Telegram告訴西雅圖時報，湯普森給了他們希望與信念，讓他們知道「我們並不孤單，這世上有像他一樣的善人」。

特瑪拉說，離開基輔之前沒有一天是平靜的，警報聲、爆炸聲和戰機飛過頭上，「孩子們活在恐懼中，每天躲在地下室，不知道是否可以活著離開」。

湯普森第3趟接送是把一對母子從普瑟米斯送到捷克首都布拉格，路程大約800公里，這位媽媽在布拉格有朋友，她希望能在那裡找到工作。

之後，湯普森開車15小時，抵達羅馬尼亞邊城西瑞特（Siret），那裡靠近被俄軍猛攻的烏克蘭南部。

他的這趟任務是載送3位母親、1位奶奶和4名孩子前往保加利亞瓦那（Varna）。他請之前載過的特瑪拉來電講一段俄語招呼，上述8名乘客聽完後報以激動的情緒。

湯普森透過電子郵件跟他70多位朋友們分享他的義工旅程，他的朋友共襄盛舉為烏克蘭籌款，目前募款金額超過5萬多美元。

湯普森返回西雅圖的機票訂在4月23日，他退休後的生命有了新的意義，他並不打算提前返家，要繼續留在歐洲，接送烏克蘭難民前往安全的地方。

烏克蘭 西雅圖 退休

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