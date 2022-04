62歲微軟退休副總裁 烏克蘭邊境千里駕車接送難民

62歲前微軟(Microsoft)副總裁湯普森(Rick Thompson)退休 後住在西雅圖 附近船屋,每天散步、划船。3月底後,他出現在歐洲,義務駕車接送烏克蘭 難民前往避難處,單趟車程最遠一千多公里,只為讓離鄉背井的難民有個安身立命處。

「西雅圖時報」5日報導,湯普森退休前是科技巨擘微軟公司副總裁,他的斜桿人生一度跨足西雅圖法拉利汽車經銷商,還曾與他的前妻合夥經營巧克力事業。

俄烏戰爭爆發後,他原可以捐款給慈善組織就好,不過他內心有股動力讓他親赴東歐現場。

Some of you will remember Rick Thompson from Microsoft. Someone of you might have read some great comments from him in my Xbox Oral History. Well, he's now driving Ukrainian refugees to safety in a VW van: https://t.co/w1WASGDv9X