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世界OnAir／台人在俄羅斯見證 制裁影響下民生艱難

俄軍屠殺烏克蘭平民引眾怒 歐盟擬制裁普亭兩女兒

編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯總統普亭。美聯社
俄羅斯總統普亭。美聯社

彭博資訊報導，知情人士透露，歐盟正在討論制裁俄羅斯總統普亭的兩個女兒，以回應俄軍屠殺烏克蘭平民一事。

據報導，擬議中的名單仍需得到歐洲各國政府的批准，且在此之前可能還會修改。名單中還包括其他數十人，包括政治人物、大亨及其家屬，以及幾位宣傳界人士。

制裁普亭的女兒瑪麗亞（Maria Faasse）和卡崔娜（Katerina Tikhonova）在很大程度上是一個象徵性舉動，因為目前尚不清楚她們在俄羅斯境外是否擁有重要資產，但這是為了引起普亭的注意。他女兒的生活狀況不為公眾所知，她們有著不同的娘家姓，克里姆林宮從未確認過她們的名字，也沒有公布過成年後的照片。

普亭2015年曾披露過一些關於他女兒的細節，包括她們都畢業於俄羅斯的大學，並且會說多種語言。

據知情人士透露，他的大女兒瑪麗亞是Nomenko的共同所有者，該公司參與了俄羅斯醫療健保領域的民間投資。而二女兒卡崔娜則在莫斯科國立大學管理人工智能研究所。

對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，不知道該項擬議，將等待官方公布的的內容。

普亭 俄羅斯 人工智能

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