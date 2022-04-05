裸屍堆路邊、少女被輪姦…烏克蘭淪陷區收復 婦女怒控俄軍暴行

距離基輔20公里的高速公路旁，一張褐色毛毯下堆疊了4、5具女裸屍。（取材自推特）

隨著俄羅斯軍隊改變策略，撤出烏克蘭 首都基輔及其他地區轉而向烏東集結，這些一度淪陷的地區有越來越多婦女出面指控被俄軍性侵 ；此外，烏克蘭攝影 師拍下一張駭人照片，數具女性裸屍被棄置在高速公路上，部分燒焦。

英國太陽及衛報等媒體報導，在俄軍從首都周圍撤離後，許多婦女向警察、媒體和人權組織控訴自己遭俄軍性侵、輪暴。烏克蘭婦女家暴、性侵受害人慈善團體表示，「我們的緊急熱線接到許多婦女和女孩打來求助，但在大多數情況下，我們無法提供實際幫助。因為戰爭的關係，我們無法與她們聯繫。」

而根據烏克蘭公布攔截到的俄國士兵通話，俄軍戰車的三名隊員集體性侵一名16歲烏國少女。此外，一名烏克蘭母親告訴英媒，兩名喝醉俄軍先是將她丈夫擊斃，再持槍威脅她，在數小時內對她輪番性侵，過程中躲在附近的4歲兒子嚇得不斷啜泣；她指控入侵的俄羅斯士兵利用性侵作為「戰爭工具」，甚至在兒童面前性侵母親，令人髮指。

烏克蘭總檢察長維涅迪克托瓦已針對事件展開對俄軍性侵犯行的首宗正式調查。

許多媒體、攝影師也拍下俄軍暴行的證據，攝影師帕林查克發布一張在距離基輔20公里的高速公路拍攝的照片，公路旁有一條褐色毛毯，底下覆蓋著凹凸不平的物體，旁邊還散落著輪胎。帕林查克在推特上指出，這張毛毯底下「堆疊著約4、5具女性裸屍」，部分燒焦，顯然是俄軍試圖在路邊焚屍。另一張照片則顯示，烏克蘭國土防衛隊成員揭開部分毛毯，露出焦黑和肉色夾雜的腳。

除了俄軍，烏克蘭士兵也被指控性侵婦女。中西部城市文尼察一名教師向警方投訴，有一名烏克蘭士兵將她拖進學校圖書館企圖性侵，涉事者已經被捕。