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遭俄綁架烏克蘭市長訪法 談劫後餘生：人民永不投降

編譯中心／綜合4日電

曾遭俄軍綁架的烏克蘭梅利托波爾市長費多羅夫3月31日訪法，獲總統馬克宏接見。費多羅夫向法媒講述劫後餘生的經歷，說俄軍對他使用心理暴力，但也表示，烏克蘭人永遠不會向俄國投降。

烏國南部城鎮梅利托波爾的33歲市長費多羅夫3月11日遭到俄軍綁架，事件引發國際關注與譴責。6天後，俄國以費多羅夫作為人質，交換9名被囚的俄國士兵。

費多羅夫在烏克蘭總統澤倫斯基指派下與烏克蘭國會團造訪法國，1日受邀至總統府艾麗榭宮，由馬克宏親自接見。

費多羅夫此趟訪程不僅為了請求法國增加對烏克蘭人道救援等協助，更是為了向法國民眾訴說自己被挾持的親身經歷，以及烏國的真實現況，因此接受多家媒體專訪。

他在法國新聞電台1日的訪問時說，在遭擄那幾天，俄軍常對他進行夜晚審問，向他打探許多烏克蘭情報，包括梅利托波爾的政治情形、當地意見領袖與烏克蘭政治人物名單，以及費多羅夫曾與他們說過什麼話等。

費多羅夫指出，俄軍想透過綁架他，來展示他們可以做到什麼地步，「當然，我感到害怕。他們完全沒跟我說我為何被挾持，我也不曉得下一秒會發生什麼，我跟一起遭綁的同事壓力都很大」。他向BFM電視台表示，5名審訊室內的軍人沒有對他拳腳相向，而是給予心理暴力，「我聽到隔壁牢房傳出被虐待的淒厲喊叫，了解到他們的暴力程度，因為他們不把人命看在眼裡」。

在與士兵對話的過程中，費多羅夫發現他們都被俄羅斯宣傳嚴重影響，「他們說要解放納粹城市，說他們想要保衛俄語，甚至還說二次世界大戰的老兵在上次閱兵時慘遭毒打」。

對於近日在土耳其展開的烏俄談判，費多羅夫認為沒人能夠樂觀以待，因為「在談判同時，俄軍持續向建築物發射火箭炮，向婦女孩童開槍」。他強調，戰爭的終結只掌握在一人手裡，那就是俄羅斯總統普亭，「只要他喊停，一切就能立即停止」。他向法媒重申：「若烏克蘭倒下，歐盟戰事就將點燃。因此歐洲應該與烏克蘭團結，協助戰勝。」

烏克蘭 俄國 馬克宏

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