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美財政部切斷俄在美帳戶債務償付 俄只剩3個不利選項

編譯葉亭均／綜合報導
美國財政部已經暫停從俄羅斯政府在美國金融機構的帳戶償付美元債。圖為俄羅斯盧布紙鈔。（路透）
美國財政部已經暫停從俄羅斯政府在美國金融機構的帳戶償付美元債。圖為俄羅斯盧布紙鈔。（路透）

美國財政部已經暫停俄羅斯政府在美國金融機構的帳戶進行償付美元債，目前俄國的軍隊被控在烏克蘭犯有戰爭罪。

美國財政部一名發言人透露，財政部的外國資產管制局將不再允許從俄羅斯政府在美國金融機構的帳戶進行美元支付。這位消息人士說，此舉目的是要迫使俄羅斯在下列三種不利的選項間進行選擇，包括消耗在國內的美元準備、動用俄羅斯政府取得的新的美元收入，或是違約。

在做出上述政策調整之際，俄羅斯政府有一批主權債在周一（4日）到期，美國打算藉此進一步提高對俄羅斯總統普亭施壓、迫使他放棄入侵烏克蘭的行動。

此時也傳出，俄軍在周末期間於烏克蘭布查和其他城鎮屠殺平民。

美國財政部在3月2日發布通用許可，直到5月25日，允許在美國者可接收來自俄羅斯央行的債券償付。由於一些國家並未對俄羅斯實施能源制裁，因此俄羅斯仍能從石油和天然氣出口獲得付款，只要俄羅斯能繼續賣出這些商品，普亭政權今年仍將獲得3210億美元收益。

俄羅斯央行上周表示，其外匯與黃金準備在截至3月25日已降至6044億美元，為去年8月來最低，而且與2月高峰相比已銳減388億美元，凸顯從俄羅斯開始入侵烏克蘭後的外匯與黃金準備消耗量。

這場戰爭促使國際對俄羅斯實施制裁、切斷俄國央行金流，凍結俄央行約三分之二的資產準備。雖然俄羅斯央行總裁納比烏林娜了解到這些制裁措施代表央行無法干預市場，但她表示，在2月24日（開戰當天）和隔天已賣出外幣支撐盧布。

儘管信評機構提出違約警告，但普亭政府迄今仍能履行其外債義務。原先要在4日到期的20億美元債務，是俄羅斯最近期的債務壓力測試，不過俄羅斯透過在債券到期前、利用盧布買回這筆未償債務中的四分之三部分。

根據彭博資訊彙整的資料，俄羅斯下一波債務償付5月27日必須支付的2026年與2036年到期美元和歐元主權債利息。美國財政部已表示，尚未決定要讓5月25日到期、讓美國人能夠獲得俄央行債務償付的通用許可措施延期。

俄羅斯 央行 財政部

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