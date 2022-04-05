我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／男籃冠軍賽 堪薩斯擊敗北卡第4度封王

國會暴亂白宮通聯空白8小時 媒體還原「川普的那天」

布查屠殺非首椿 澤倫斯基將在安理會演說 料揭更多俄軍暴行

中央社／基輔4日綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基5日將在聯合國安理會發表演說。圖為他4日在基輔近郊的布查鎮視察。(路透)
烏克蘭總統澤倫斯基5日將在聯合國安理會發表演說。圖為他4日在基輔近郊的布查鎮視察。(路透)

烏克蘭總統澤倫斯基今天在影片演說中表示，在烏克蘭首都基輔西北郊博羅江卡（Borodyanka）和其他已收復的城鎮中，平民遭殺害人數恐怕遠高於布查鎮（Bucha）。澤倫斯基也表示，他將於5日在聯合國安理會發表演說，並預料會發現更多、更慘的俄羅斯軍隊屠殺百姓例證。這是普亭2月24日出兵以來，澤倫斯基首度在聯合國發表談話。

烏克蘭「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）在推特（Twitter）發文寫道，烏克蘭檢察總長表示，在基輔州（Kyiv Oblast）從俄軍手中解放的城鎮中，博羅江卡遇害人數最多，但目前尚未公布確切人數。

博羅江卡是一座擁有1萬2000人的城市，位在布查西北方約25公里處。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，已有消息指出，在博羅江卡和其他一些已收復的城市，命喪俄軍手下的人數恐怕更多。

澤倫斯基說，「在基輔、切爾尼戈夫（Chernihiv）和蘇米（Sumy）地區已陸續收復的許多村莊中，入侵者對當地居民做的事，即使在80年前納粹占領期間也沒有見過」，並說俄軍絕對要為此負責。

澤倫斯基表示，基輔市郊布查鎮有超過300人遭殺害，但全市清點人員傷亡後，總數很可能攀升。

澤倫斯基強調，記者記錄烏克蘭各城市獲解放後的狀況很重要。他說：「我們盡可能讓記者出入布查和其他烏克蘭已收復的城市。來自世界各地的數以百計記者，我們有意讓數以千計記者見證這一切，愈多愈好，全世界才能知道俄羅斯的行徑。」

澤倫斯基警告，俄羅斯將企圖掩蓋在布查和其他城市犯下暴力行為的痕跡，「他們將扭曲事實，但就算這樣，他們也不會成功。他們無法欺騙全世界」。

澤倫斯基再次呼籲各國支援更多武器，以助烏克蘭對抗俄軍。

此外，澤倫斯基將於5日在聯合國安理會發表演說。

路透報導，聯合國安全理事會明天的議程，將著重在烏克蘭指控俄軍在基輔西北市郊布查鎮（Bucha）殺害平民，當地街頭四散數百具遺體，有些人遭綑綁手腳、以近距離射殺。

不過俄羅斯斷然否認，稱這些指控是「犯法的挑釁行為」，還說將向安理會提出實證，證明俄國部隊並未犯下屠殺暴行。

澤倫斯基在今天深夜的視訊演說中表示：「我想強調的是，我們想得到最完整、透明的調查，而調查結果能讓國際社會知道並提供解釋。」

根據法新社，英國駐聯合國代表團在官方推特帳號上宣布：「身為安理會輪值主席國，英國將確保有關俄羅斯犯下戰爭罪的真相被公諸於世，我們將揭露普亭（Vladimir Putin）戰爭的真相。」

澤倫斯基 烏克蘭 俄羅斯

上一則

俄稱布查屠殺造假 衛星圖打臉：俄占領時 屍體已遍街頭

下一則

北韓金與正：遭受南韓攻擊時 平壤不得不使用核武

延伸閱讀

馬克宏與俄交涉無果 波蘭斥「沒人與希特勒談判」

馬克宏與俄交涉無果 波蘭斥「沒人與希特勒談判」
拜登批普亭是戰爭犯 籲就俄侵烏罪行舉行審判

拜登批普亭是戰爭犯 籲就俄侵烏罪行舉行審判
曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護

曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護
開掌摑玩笑、力挺烏克蘭 葛萊美之夜歡樂不喧鬧

開掌摑玩笑、力挺烏克蘭 葛萊美之夜歡樂不喧鬧

熱門新聞

泰晤士報29日報導，俄羅斯一名「戰功彪炳」的女狙擊手史塔莉柯娃（圖）遭同行戰友留在戰場上等死，隨後被烏克蘭軍隊抓獲。（翻攝自臉書／＠Інформагентство АрміяInform）

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

2022-03-30 11:40
澤倫斯基宣布以「叛徒」為由解雇烏克蘭國家安全部門的2名高級成員。（歐新社）

「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員

2022-03-31 20:52
根據知情人士，草擬的俄烏停火協議，不包括俄羅斯原先對烏克蘭提出的三項核心要求：去納粹化、非軍事化、俄語保護。圖為烏克蘭軍3月28日開坦克進入最近自俄羅斯手裡奪回的Trostsyanets鎮。美聯社

俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟

2022-03-28 20:34
波蘭副總理卡臣斯基3日稱德法跟俄國過於親近，並對柏林當局尤其感到不滿。路透

不忍了 波蘭重砲轟德國：與法國一樣強烈偏袒俄羅斯

2022-04-03 08:36
俄軍進攻烏克蘭之初，美歐制裁俄國石油及天然氣時，盧布暴跌至1美元兌150盧布，但現已大幅反彈，恢復至接近開戰前的水平，約1美元兌85盧布。圖為莫斯科鬧區。（美聯社）

西方制裁俄羅斯有用嗎？盧布幾乎完全復原

2022-03-30 21:46
德國一名60歲的男子，為了向不想打疫苗的人兜售疫苗卡，自己竟然接種了90劑的新冠疫苗。圖為柏林一名男士正在接種疫苗。（Getty Images）

德男子為賣疫苗卡 混打90劑不同廠牌疫苗 下場曝光了…

2022-04-03 22:15

超人氣

更多 >
他讚好市多貝果便宜又好吃 網推一口味「冷凍庫必備」

他讚好市多貝果便宜又好吃 網推一口味「冷凍庫必備」
66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥

66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥
物價漲 近千華人開車排隊領免費物資

物價漲 近千華人開車排隊領免費物資
匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基

匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基
「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲

「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲