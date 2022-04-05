布查屠殺非首椿 澤倫斯基將在安理會演說 料揭更多俄軍暴行

烏克蘭總統澤倫斯基5日將在聯合國安理會發表演說。圖為他4日在基輔近郊的布查鎮視察。(路透)

烏克蘭 總統澤倫斯基 今天在影片演說中表示，在烏克蘭首都基輔西北郊博羅江卡（Borodyanka）和其他已收復的城鎮中，平民遭殺害人數恐怕遠高於布查鎮（Bucha）。澤倫斯基也表示，他將於5日在聯合國安理會發表演說，並預料會發現更多、更慘的俄羅斯 軍隊屠殺百姓例證。這是普亭2月24日出兵以來，澤倫斯基首度在聯合國發表談話。

烏克蘭「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）在推特（Twitter）發文寫道，烏克蘭檢察總長表示，在基輔州（Kyiv Oblast）從俄軍手中解放的城鎮中，博羅江卡遇害人數最多，但目前尚未公布確切人數。

博羅江卡是一座擁有1萬2000人的城市，位在布查西北方約25公里處。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，已有消息指出，在博羅江卡和其他一些已收復的城市，命喪俄軍手下的人數恐怕更多。

澤倫斯基說，「在基輔、切爾尼戈夫（Chernihiv）和蘇米（Sumy）地區已陸續收復的許多村莊中，入侵者對當地居民做的事，即使在80年前納粹占領期間也沒有見過」，並說俄軍絕對要為此負責。

澤倫斯基表示，基輔市郊布查鎮有超過300人遭殺害，但全市清點人員傷亡後，總數很可能攀升。

澤倫斯基強調，記者記錄烏克蘭各城市獲解放後的狀況很重要。他說：「我們盡可能讓記者出入布查和其他烏克蘭已收復的城市。來自世界各地的數以百計記者，我們有意讓數以千計記者見證這一切，愈多愈好，全世界才能知道俄羅斯的行徑。」

澤倫斯基警告，俄羅斯將企圖掩蓋在布查和其他城市犯下暴力行為的痕跡，「他們將扭曲事實，但就算這樣，他們也不會成功。他們無法欺騙全世界」。

澤倫斯基再次呼籲各國支援更多武器，以助烏克蘭對抗俄軍。

此外，澤倫斯基將於5日在聯合國安理會發表演說。

路透報導，聯合國安全理事會明天的議程，將著重在烏克蘭指控俄軍在基輔西北市郊布查鎮（Bucha）殺害平民，當地街頭四散數百具遺體，有些人遭綑綁手腳、以近距離射殺。

不過俄羅斯斷然否認，稱這些指控是「犯法的挑釁行為」，還說將向安理會提出實證，證明俄國部隊並未犯下屠殺暴行。

澤倫斯基在今天深夜的視訊演說中表示：「我想強調的是，我們想得到最完整、透明的調查，而調查結果能讓國際社會知道並提供解釋。」

根據法新社，英國駐聯合國代表團在官方推特帳號上宣布：「身為安理會輪值主席國，英國將確保有關俄羅斯犯下戰爭罪的真相被公諸於世，我們將揭露普亭（Vladimir Putin）戰爭的真相。」