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俄稱布查屠殺造假 衛星圖打臉：俄占領時 屍體已遍街頭

編譯洪毅／綜合4日電
紐約時報比對太空技術公司馬薩爾科技公司3月9日至11日的衛星圖像，以及布查當地議員4月1日在雅布隆斯卡街拍攝的影片，發現影片中呈現的屍體，至少有11具在3月11日的衛星圖像中已存在。(取材自紐約時報)
紐約時報比對太空技術公司馬薩爾科技公司3月9日至11日的衛星圖像，以及布查當地議員4月1日在雅布隆斯卡街拍攝的影片，發現影片中呈現的屍體，至少有11具在3月11日的衛星圖像中已存在。(取材自紐約時報)

俄軍3月30日撤出基輔周遭地區之後，郊區城鎮布查(Bucha)數百具平民屍體令外界震驚；紐約時報(NYT)報導，衛星圖像顯示，許多屍首在俄軍占領該市鎮期間就已存在，形同曝屍在外數周；而布查的慘劇，極可能讓烏俄雙方的談判更加艱難。

俄軍撤離基輔郊區後，烏克蘭當局在布查發現逾400平民屍首，婦孺、燒至焦黑、殘缺不全、雙手反綁似遭處決者大有人在；俄羅斯當局表示，這些屍首是在俄軍撤出後才出現，恐怕係由烏國境內極端分子所為，並呼籲聯合國安理會介入此事。

但是紐時對比太空技術公司馬薩爾科技(Maxar Technologies)3月9日至11日的衛星圖像，以及當地議員在本月2日於布查雅布隆斯卡街(Yablonska)拍攝的畫面發現，畫面中許多屍首，在3月上旬的衛星圖像就可發現。

在當地議員拍攝、雅布隆斯卡街逾半哩路程的影片顯示，大量屍首散布在街頭上、清晰可辨，有些倒臥在疑似攻擊後留下的坑洞旁，或是疑似在騎自行車時遭到擊斃，還有疑似雙手被反綁在背後似遭處決。

除少數屍首外，大多數屍首散布的位置，與馬薩爾科技3月上旬的衛星圖像中的幾粒黑點完全吻合，顯示這些屍首已經在雅布隆斯卡街外曝屍至少三周之久；而根據俄軍自己過去的說法，那段期間布查正遭到俄軍占領，與俄羅斯當局現在稱屍首在俄軍撤出布查後的出現的說法並不吻合。

布查的慘劇極可能讓烏俄談判前景更為艱難；與俄國政府關係密切的智庫「俄羅斯國際事務協會」(Russian International Affairs Council)秘書長科圖諾夫(Andrei Kortunov)就說：「很難在這種情況發生之下，還能夠好好坐下來、然後再握個手。」

俄羅斯總統普亭在行使權力上幾乎不會碰到阻礙，但是烏克蘭總統澤倫斯基則不然，難以無視烏國民眾的輿論風向；科圖諾夫就說，當前的形勢讓澤倫斯基的談判進程更加綁手綁腳。

科圖諾夫指出，雙方都在等待對他們有利的情勢到來，而至少到目前為止，談判的希望都是不大的。

俄羅斯 澤倫斯基 烏克蘭

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