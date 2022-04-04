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馬克宏與俄交涉無果 波蘭斥「沒人與希特勒談判」

中央社／華沙4日綜合報導
法國總統馬克宏多次嘗試與俄羅斯總統普亭協商停戰未果。圖為馬克宏4日參與廣播電台節目，為競選連任宣傳。(Getty Images)
法國總統馬克宏多次嘗試與俄羅斯總統普亭協商停戰未果。圖為馬克宏4日參與廣播電台節目，為競選連任宣傳。(Getty Images)

烏克蘭指控俄羅斯軍隊屠殺大批烏國平民，國際強烈譴責。波蘭今天指責法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）數度就俄烏戰爭與俄國總統普亭交涉，稱「沒人會與希特勒談判」。

烏克蘭昨天指控俄軍在烏國首都基輔市郊的布查鎮（Bucha）「屠殺」平民、屍體散落小鎮街頭的影像流出後，西方國家領袖同表憤慨，但俄國否認屠殺。

路透報導，波蘭多次呼籲對俄羅斯實施更嚴厲的制裁、提供更多武器給烏克蘭，還要求國際法庭調查烏克蘭平民遭殺害情事。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）今天在記者會上質問：「馬克宏總統，你和普亭（Vladimir Putin）談判了幾次？有什麼成果？你阻止了任何已執行的行動嗎？」

莫拉維茨奇還說：「我們不該與罪犯談判，而是要打擊他們…沒人會與（納粹領袖）希特勒（Adolf Hitler）談判。你會和希特勒、（前蘇聯領袖）史達林（Joseph Stalin）、（前赤柬領袖）波布（Pol Pot）談判嗎？」

馬克宏辦公室回應表示，讓普亭理解西方國家的要求及俄國漠視這些要求的代價，至關重要。

法國總統府一名官員說，馬克宏從一開始就傾盡所有可行方法要普亭終結戰爭，包括大規模制裁、支援烏克蘭，以及在電話中直接要求普亭停火。

馬克宏不遺餘力地在普亭和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）之間調停，他2月初就前往莫斯科和基輔，並自今年初以來與普亭通了16次電話，法國艾里賽宮（Elysee）形容這些對話爭鋒相對，但提供了一個保持聯繫管道暢通和判斷普亭心理狀態的機會。

普亭 烏克蘭 馬克宏

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