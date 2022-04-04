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烏克蘭小鎮女村長拒投降 一家三口被俄軍凌虐後處決

烏克蘭小鎮女村長拒投降 一家三口被俄軍凌虐後處決

編譯柯立偉／綜合4日電
遭俄軍殺害的女村長(左)、兒子(左)，及丈夫(中)生前照片。(取自推特)
遭俄軍殺害的女村長(左)、兒子(左)，及丈夫(中)生前照片。(取自推特)

※內含強烈影像可能引起不適

烏俄戰爭進入第二個月，俄羅斯軍隊在烏克蘭屠殺平民的暴行也愈加頻繁地被公諸於世；美聯社報導，基輔附近的一小村莊莫季任村(Motyzhyn)，3日傳出村長奧爾嘉•蘇肯科(Olga Sukhenko)一家三口於上月23日遭俄軍殺害，並將屍首丟棄在郊外樹林的消息；當地居民表示，蘇肯科村長一家拒不降敵，因此被俄軍近距離開槍，「行刑式槍決」死亡。

烏克蘭副總理艾蓮娜•韋列舒克(Iryna Vereshchuk)3日證實，蘇肯科村長一家被俄軍「在囚禁中被殺害」；烏國內政部顧問赫拉申科(Anton Gerashchenko)也在社群媒體Telegram上批評俄軍：「這些人渣懷疑蘇肯科村長與軍方合作，刻意向烏國軍隊提供俄軍位置情報，因此在折磨蘇肯科及其夫婿與兒子後，還把他們給殺了。」

莫季任村不具名的居民表示，俄軍現階段似以官員為目標，以此脅迫當地官員合作，否則就一律殺害。

布查村莊的村長一家三口遭俄軍殺害，隨意丟棄在亂葬崗。(路透)
布查村莊的村長一家三口遭俄軍殺害，隨意丟棄在亂葬崗。(路透)

被俄軍殺害的女村長(箭頭左)、兒子(箭頭左)，及在地下管道的丈夫(箭頭中)。(取...
被俄軍殺害的女村長(箭頭左)、兒子(箭頭左)，及在地下管道的丈夫(箭頭中)。(取自推特)

另方面，附近另一城鎮馬卡里夫(Makariv)鎮議會議長托卡(Vadym Tokar)接受路透電話訪問時表示，由於俄軍棄屍地點附近布滿地雷，暫時無法將蘇肯科一家的遺體帶出來；他說：「他們一家三口的遺體只能暫時放在原地，因為附近都是地雷，實在太危險，沒辦法把他們帶出來。」

自稱是蘇肯科村長兒子女朋友的黛莉亞•巴勒尼塞納(Daria Belenitsyna)表示，上月23日她就接到男朋友的電話，指他們家被俄軍闖入，還帶走了他們的車，她當時就希望男朋友可以帶全家盡速離開。她說：「他當時還給我打過電話，我本來以為最壞不過就是被俘虜，將來可能透過囚犯交換回來，沒想到居然被俄軍滅門。」

另一位自稱是蘇肯科一家近親的伊霍爾(Ihor，化名)則悲痛地說：「我的家人們被殺害並丟棄在荒郊野外，他們是最良善、最和平的人，我至今不明白為什麼他們會被殺。」

烏克蘭 社群媒體 內政部

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